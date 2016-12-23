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Galatasaray, Cavanda'nın biletini kesti !

GALATASARAY, CAVANDA'NIN BİLETİNİ KESTİ !

Riekerink'in talebiyle Galatasaray'a transfer olan ancak hayal kırıklığına neden olan Cavanda ile yollar ayrılıyor.

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Galatasaray'da sezon başında Manchester United'a kaybedilen 5-2'lik hazırlık maçı sonrası yönetimden sağ bek isteyen Riekerink bugünlerde aldığı kararla yönetime "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedirtti.
 
Sezon başında kendisine sunulan listeden Cavanda'yı seçen Hollandalı hocanın bu isteği yerine gelmiş, Belçikalı oyuncu sarı-kırmızılı takıma transfer olmuştu. Ancak sağ bekteki kötü performansının ardından Cavanda'nın bileti kesildi. Başkan Özbek oyuncunun yıllık ücretinden kurtulmak için bedava yollamaya çalışan Trabzonspor'a 1 milyon 800 bin Euro bonservis ödemişti.

Sabah

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