Galatasaray - Beşiktaş / Maç öncesi

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, ligin lideri Beşiktaş'ı konuk ediyor. Türk Telekom Arena'da saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Bülent Yıldırım yönetiyor.

İŞTE İLK 11'LER:



GALATASARAY: Muslera, Semih Kaya, Hakan Balta, Chedjou, Carole, Selçuk İnan, De Jong, Bruma, Yasin, Sneijder, Podolski



BEŞİKTAŞ:- Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun

Galatasaray, derbide 3 puana kilitlendi



Sarı-kırmızılı ekip, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam Beşiktaş'ı konuk edecekŞampiyonluk yarışından kopmamak için galibiyete ihtiyacı olan Galatasaray'da Serdar Aziz dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki derbide bu akşam Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, galibiyete kilitlendi. Derbi maç öncesi 47 puanla lider durumda Beşiktaş'ın 7 puan gerisinde yer alan sarı-kırmızılı ekibin, şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürebilmek için puan kaybına tahammülü yok.

Son 2 lig maçında Kayserispor'a 2-1 yenilip, Çaykur Rizespor'la da 1-1 berabere kalarak 5 puan yitiren Galatasaray, taraftarı önünde derbiyi kazanarak hem moral bulma hem de iddiasını yeniden ortaya koyabilme peşinde. Türk Telekom Arena'da saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Sarı-kırmızılı ekibin derbi maça, Muslera, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Chedjou, Linnes (Carole), Selçuk İnan, De Jong, Yasin (Rodrigues), Sneijder, Bruma ve Podolski 11'i ile çıkması bekleniyor.

Serdar Aziz dışında eksik yok

Beşiktaş derbisi öncesi sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı süren Serdar Aziz dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Galatasaray'da başta Wesley Sneijder olmak üzere sakatlıkları bulunan oyuncuların yeniden takıma dahil olmaları, teknik heyetin yüzünü güldürdü. Sarı-kırmızılı takımda disiplinsiz hareketleri gerekçesiyle Çaykur Rizespor maçı kadrosuna alınmayan Bruma ile tedavisi tamamlanan Sneijder'in bu akşam derbide forma şansı bulmaları bekleniyor.

Tudor ilk kez Türk Telekom Arena'da olacak



Galatasaray'da Jan Olde Riekerink'in ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Igor Tudor, ilk kez taraftarı önüne çıkacak. Sarı-kırmızılı ekibin başındaki ilk müsabakasına Çaykur Rizespor deplasmanında çıkan Tudor, Türk Telekom Arena'daki siftahını ise Beşiktaş derbisinde yapacak.

Muslera, Simovic'in rekoruna göz dikti

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, Beşiktaş derbisinde bu akşam bir rekora da ortak olacak. Uruguaylı file bekçisi, Beşiktaş karşısında da kaleyi koruması halinde, Süper Lig kariyerindeki 188. lig maçına çıkacak ve 27 yıldır Zoran Simovic'e ait olan, "Galatasaray formasıyla en fazla lig maçına çıkan yabancı oyuncu." rekorunu egale edecek. Öte yandan, Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Sabri Sarıoğlu ise Beşiktaş derbisinde görev alması durumunda kariyerinin 350. lig müsabakasına çıkmış olacak.

Ceza sınırında 2 oyuncu

Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'da 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı oyuncular Nigel de Jong ve Lukas Podolski, darbide de sarı kart görmeleri halinde ligin 23. haftasındaki Antalyaspor karşılaşmasında takımdaki yerlerini alamayacak.

Deplasman Kartalı



Süper Lig'in 22. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'a konuk olacak siyah-beyazlı ekip, en iyi deplasman performansına sahip takım durumunda. Beşiktaş, bu sezon rakip sahalarda çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 21 puan topladı. Türk Telekom Arena'da 10 maç oynayan Galatasaray, 7 galibiyet ve 3 yenilgi alırken, beklentileri karşılayamadı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek derbi müsabakası öncesi, siyah-beyazlı ekibin deplasman performansı dikkati çekiyor. Ligde en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in 4 puan önünde 47 puanla lider durumda bulunan Beşiktaş, deplasman maçlarından en fazla puan çıkaran ekip konumunda.



Bu sezon ligde 11 deplasman maçına çıkan Beşiktaş, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alırken, hanesine 21 puan yazdırmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, rakip sahada oynadığı 11 karşılaşmada fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gole engel olamadı.

Beş deplasmanda kayıp yaşadı

Beşiktaş, ligde çıktığı 5 deplasman müsabakasında kayıp yaşarken, rakip sahalarda 12 puan bıraktı. Siyah-beyazlı ekip, Atiker Konyaspor (2-2), Gençlerbirliği (1-1) ve Fenerbahçe (0-0) deplasmanlarında ikişer puan bırakırken, Kasımpaşa (1-2) ile son olarak da Kardemir Karabükspor (1-2) maçlarında rakiplerine boyun eğdi.