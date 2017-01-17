ANA SAYFA
CANLI MAÇELAZIĞSPOR - G.SARAY / MAÇ GOLLE BAŞLADI
Galatasaray Başakşehir ile eşleşecek

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR İLE EŞLEŞECEK

Tuzlaspor, 24 Erzincanspor'u 1-0 yendi ve gruptan lider olarak çıkmayı garantiledi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 5. hafta maçında lider Tuzlaspor, grup ikincisi 24 Erzincanspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Erzincan 13 Şubat Stadı'nda oynanan maçta gülen taraf 78. dakikada Kıvanç Salihoğlu'nun attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan Tuzlaspor oldu. 24 Erzincanspor'da Yavuz Özsevim 90+1. dakikada rakibine yaptığı faulden sonra doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı ve ev sahibi takım maçı 10 kişi tamamladı.

Bu sonuçla Tuzlaspor puanını 12'ye çıkarttı ve son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi.

4wkmw_1484654059_2424.jpg

G.Saray çıkarsa, rakip Başakşehir!

Tuzlaspor'un liderliği garantilemesinin ardından grupta iki maçı kalan Galatasaray bir üst tura çıkmayı başarabilirse, F Grubu'nun lideri Medipol Başakşehir ile eşleşecek.

106
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Aziz Yıldırım PFDK’ya sevk edildiİnegölspor - Çaykur Rizespor maçında 1 taraftar !Barcelona tek başına Süper Lig'i geçti
Emenike'ye sürpriz talipİşte Aziz Yıldırım’ın TFF başkan adaylarıOsmanlıspor taraftarından çirkin hareket
Stancu resmen Bursaspor'daAziz Yıldırım'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL cezaBeşiktaş'ta Talisca göz kamaştırıyor
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS