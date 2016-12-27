Galatasaray aradığı stoperi buldu

Sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in de gözdelerinden Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan için harekete geçti.

UEFA'nın sınırlaması nedeniyle transfere 3 milyon euro bütçe ayırabilen Galatasaray Yönetimi, Kaan Ayhan için kulübü Fortuna Düsseldorf'la görüşmeleri başlattı. Sarı-kırmızılıların Kaan'ın transferi için 1 milyon euro bütçe ayırdığı öğrenildi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından A Milli Takıma kazandırılan 22 yaşındaki stoperin kulübü ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.