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Galatasaray aradığı stoperi buldu

GALATASARAY ARADIĞI STOPERİ BULDU

Galatasaray, Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan için Alman kulüple görüşmeleri başlattı.

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Sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in de gözdelerinden Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan için harekete geçti.

UEFA'nın sınırlaması nedeniyle transfere 3 milyon euro bütçe ayırabilen Galatasaray Yönetimi, Kaan Ayhan için kulübü Fortuna Düsseldorf'la görüşmeleri başlattı. Sarı-kırmızılıların Kaan'ın transferi için 1 milyon euro bütçe ayırdığı öğrenildi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından A Milli Takıma kazandırılan 22 yaşındaki stoperin kulübü ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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