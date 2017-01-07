Galatasaray, Andersson'u güldürdü

Galatasaray'ın bir numaralı forvet adayı olduğu iddia edilen Sebastian Andersson gülerek "Haha... Bunu hiç duymadım ama Türk taraftarlar dünden beri beni mesaj bombardımanına boğdular" dedi.

Galatasaray'ın bir numaralı forvet adayı olduğu iddia edilen Sebastian Andersson, sarı-kırmızılılarla ilgili açıklamada bulundu. Kolbeinn Sigthorsson ile yollarını ayıran Cİm Bom'un bu mevki için arayışta olduğu belirtilirken, Norrköping forması giyen 25 yaşındaki futbolcunun hedefteki isim olduğu ifade edilmişti.

Fotbollskanalen oyuncuya ulaşarak Galatasaray iddialarını kendisine sordu. Andersson gülerek "Haha.. Bunu hiç duymadım ama Türk taraftarlar dünden beri beni mesaj bombardımanına boğdular" dedi. Geçtiğimiz sezon ligde 14, kupada 4 olmak üzere 18 gol kaydeden futbolcu, dikkatleri üzerine çekmişti.