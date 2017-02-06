Galatasaray ağır yaralı !

Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilerek kupaya veda eden Galatasaray'da sakatlıklar da can sıkıyor. Karşılaşmaya devam edemeyen Selçuk İnan, Wesley Sneijder ve Lionel Carole'ün sağlık durumları belli oldu. Selçuk'un yapılan MR tetkikinde sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Sneijder'ın sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma var. Sağ ayak bileğine darbe alan ve ayak bileği dönen Lionel Carole'ün ise yapılan MR tetkikinde sağ ayak bileği dış yan bağlarında zedelenme, ödem ve kemik kontüzyonu tespit edildi. Rize maçına yetişecekler Hollandalı yıldızın sağ üst ön adale grubundaki orta dereceki zorlanma Kayserispor ile oynanacak lig maçını kaçırmasına neden olacak. Öte yandan Carole ve Selçuk'un da Kayserispor karşısında oynamasının çok zor olduğu öğrenildi. 3 futbolcunun da Rizespor maçına yetiştirilmesi bekleniyor.

GÖZLER TOLGA CİĞERCİ’DE

Fenerbahçe derbisinden sonra formaya hasret kalan Tolga Ciğerci, pazar günü oynanacak olan Kayseri maçıyla birlikte sahalara dönecek. Yaklaşık 3 ay sonra formasına kavuşması beklenen milli futbolcunun, Selçuk İnan'ın sakatlığı nedeniyle tahmin edilenden erken sahaya inmesi bekleniyor. Maç eksiği bulunmasına karşın Riekerink, eldeki oyuncu eksikliği yüzünden bu yola başvuracak.