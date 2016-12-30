Galatasaray Abdi İpekçi'de dağıldı !

THY Avrupa Ligi'nin 15. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray Odeabank, sahasında Alman ekibi Brose Bamberg'e 15 sayı farkla 90-75 mağlup oldu.



Bu sonucun ardından ligde Galatasaray Odeabank 11. mağlubiyetini alarak 16. ve son sıraya gerilerken, Brose Bamberg ise 6. galibiyetini elde ederek 11. sıraya yükseldi.



GALATASARAY ODEABANK: 75 - BROSE BAMBERG: 90



1. Periyot Sonucu: 19-24

2. Periyot Sonucu: 38-47 (19-23)

3. Periyot Sonucu: 52-74 (14-27)

4. Periyot Sonucu: 75-90 (23-16)