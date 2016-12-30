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Galatasaray Abdi İpekçi'de dağıldı !

GALATASARAY ABDİ İPEKÇİ'DE DAĞILDI !

THY Avrupa Ligi'nin 15. hafta maçında Galatasaray Odeabank sahasında Brose Bamberg'e 90-75 yenildi.

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THY Avrupa Ligi'nin 15. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray Odeabank, sahasında Alman ekibi Brose Bamberg'e 15 sayı farkla 90-75 mağlup oldu.

Bu sonucun ardından ligde Galatasaray Odeabank 11. mağlubiyetini alarak 16. ve son sıraya gerilerken, Brose Bamberg ise 6. galibiyetini elde ederek 11. sıraya yükseldi.

GALATASARAY ODEABANK: 75 - BROSE BAMBERG: 90

1. Periyot Sonucu: 19-24
2. Periyot Sonucu: 38-47 (19-23)
3. Periyot Sonucu: 52-74 (14-27)
4. Periyot Sonucu: 75-90 (23-16)

Milliyet
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