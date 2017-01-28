Galatasaray: 4 - Akhisar Belediye: 0 (Maç devam ediyor)

62'Miguel Lopes'in kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasa sağ kanatta hareketlenen Ricardo Vaz Te için ofsayt bayrağı kalkıyor.



57'Selçuk İnan'ın pası ile sağ kanatta topla buluşan Sabri Sarıoğlu'nun ortasını Aykut Çeviker uzaklaştırıyor.



54'Wesley Sneijder'in yerden pası ile sol kanatta buluşan Lionel Carole'ün ortası kaleci Fatih Öztürk'te kalıyor.



53'Özer Hurmacı'nın yerden pası ile Galatasaray yarı alanının ortalarında bomboş pozisyonda topla buluşan Ricardo Vaz Te için ofsayt bayrağı kalkıyor.



51'Onur Ayık'ın pası ile ceza sahası yayının hemen dışında sol çaprazda topla buluşan Özer Hurmacı'nın çektiği şut farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.



48'Wesley Sneijder'in pasına sağ kanatta hareketlenen Yasin Öztekin için ofsayt bayrağı kalkıyor.



46'Aynı dakika içinde Aykut Çeviker, Enoch Kofi Adu'nun yerine karşılaşmaya dahil oluyor.



46'Akhisar Bld.Spor ikinci yarıya oyuncu değişiklikleri yaparak başlıyor. Hasan Ali Adıgüzel oyundan çıkarken yerine Onur Ayık giriyor.



46'İkinci yarı Galatasaraylı futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.

45'Ali Palabıyık'ın düdüğü ile karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 4-0 üstünlüğü ile sona eriyor.

41'GOOOLL!! Galatasaray, Bruma'nın attığı golle skoru 4-0 yapıyor. Wesley Sneijder'in pası ile sol kanatta buluşan Bruma, Miguel Lopes'i çalımladıktan sonra ceza sahası içerisine giriyor ve düzgün bir vuruşla topu kaleci Fatih Öztürk'ün solundan ağlarla buluşturuyor.



40'Olcan Adın'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan çektiği şut kaleci Fernando Muslera'da kalıyor.



37'Ömer Bayram'ın sol kanattan yaptığı orta ile ön direkte buluşan Ricardo Vaz Te'nin kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıkıyor.



36'Ceza sahasının hemen dışında sol çaprazda topla buluşan Bruma'nın çektiği şut az farkla yandan dışarı çıkıyor.



33'Yasin Öztekin'in attığı gol, Galatasaray'ın Türk Telekom Arena Stadı'ndaki resmi maçlarda 300. golü olarak kayıtlara geçiyor.

33'GOOOLL!! Galatasaray, Yasin Öztekin'in attığı golle farkı 3'e çıkarıyor. Wesley Sneijder'in topuk pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda buluşan Lukas Podolski'nin çektiği şut kaleci Fatih Öztürk'ten dönüyor. Kaleciden dönen topu iyi takip eden Yasin Öztekin, altıpasın hemen dışından yerden çektiği şutla topu ağlarla buluşturuyor. Yasin Öztekin, bu sezon ligdeki 10. golüne imza atıyor.



30'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Wesley Sneijder geçiyor. Sneijder'in ortasını Akhisar Bld.Spor savunması uzaklaştırıyor.



29'Josue'nin pası ile sol kanatta topla buluşan Bruma, ceza sahasının hemen dışından ortasını yapıyor ancak Akhisar Bld.Spor savunması tehlikeyi kornere uzaklaştırıyor.



25'Galatasaray'ın farkı 2'ye çıkaran golünde asisti yapan isim Lukas Podolski oluyor.



25'GOOOLL!! Galatasaray, Bruma'nın attığı golle skoru 2-0 yapıyor. Lukas Podolski ile girdiği duvar pasının ardından sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Bruma, altıpasın hemen dışından yerden şutunu çekiyor, top kaleci Fatih Öztürk'ün yanından ağlarla buluşuyor.

23'Josue'nin pası ile ceza sahası dışında sağ çaprazda kaleye yaklaşık 30 metre mesafede topla buluşan Selçuk İnan'ın çektiği şut farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.



19'Josue'nin Olcan Adın'a yaptığı faulün ardından sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Ömer Bayram geçiyor. Ömer Bayram'ın ortası kaleci Fernando Muslera'da kalıyor.

14'Miguel Lopes'in pası ile sağ kanatta topla buluşan Olcan Adın'ın ortasını Galatasaray savunması uzaklaştırıyor.



11'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Wesley Sneijder geçiyor. Sneijder'in ortasını Akhisar Bld.Spor savunması kafayla uzaklaştırıyor.

9'GOOOLL!! Galatasaray, Semih Kaya'nın attığı golle 1-0 öne geçiyor. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu Wesley Sneijder, Selçuk İnan ile paslaşarak kullanıyor. Topla tekrar buluşan Wesley Sneijder, ortasını arka direkte bulunan Semih Kaya'ya yapıyor. Semih Kaya'nın kafa vuruşunda top kaleci Fatih Öztürk'ün sağından ağlarla buluşuyor.



4'Sol kanatta topla buluşan Lukas Podolski, yerden ortasını yapıyor ancak Akhisar Bld.Spor savunması tehlikeyi uzaklaştırıyor.



2'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Wesley Sneijder geçiyor. Sneijder'in ortasını kaleci Fatih Öztürk yumruklayarak uzaklaştırıyor.



1'Wesley Sneijder'in ara pası ile altıpasın hemen dışında sol çaprazda buluşan Bruma'nın çektiği şut kaleci Fatih Öztürk'ün üzerinden geçip kaleye doğru yöneliyor ancak son anda araya giren Ömer Bayram, tehlikeyi kornere uzaklaştırıyor.



1'Karşılaşma Akhisar Bld.Sporlu futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.

-Akhisar Bld.Spor'un 3 Nisan 2000 doğumlu futbolcusu Hasan Ali Adıgüzel, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçına ilk 11'de sahaya çıkacak. Ligde sadece 7 dakika sahada kalan genç oyuncu Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 7 maçta 1 gol, 1 asist kaydetmişti.



-Galatasaray, Akhisar Bld.Spor karşısında 3 gol bulması durumunda Türk Telekom Arena'da resmi maçlarda attığı gol sayısını 300'e çıkaracak. Sarı-kırmızılı ekip Ocak 2011'de hizmete giren Türk Telekom Arena'da şu ana kadar resmi maçlarda 297 gol kaydetti.



-Galatasaray'da karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında herhangi bir oyuncu bulunmazken, Akhisar Bld.Spor'da Caner Osmanpaşa, sarı kart ceza sınırında bulunan tek isim.



-18 maçta bulduğu 11 golle ligin en az gol atan takımı olan Akhisar Bld.Spor'da 4 golle takımın en çok gol atan ismi olan Hugo Rodallega, Trabzonspor'a transfer olmuştu. Ricardo Vaz Te bulduğu 3 golle aktif futbolcular içinde Akhisar Bld.Spor'un en çok gol atan ismi.



-Ligde oynadığı 18 maçta 32 gol kaydeden Galatasaray'ın en golcü ismi 8 golle Yasin Öztekin. Yasin Öztekin'i 7 golle Eren Derdiyok, 5 golle Bruma takip ediyor. Wesley Sneijder yaptığı 8 asistle hem Galatasaray'ın hem de ligin en çok asist yapan futbolcusu.



-Akhisar Bld.Spor ise 18 maç sonunda 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederken topladığı 21 puanla ligde 13. sırada yer alıyor.



-18 hafta sonunda 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde eden Galatasaray, topladığı 36 puanla ligde 3. sırada yer alıyor.



-Ligin ilk yarısında Manisa'da oynanan maçı 3-1 kazanan Galatasaray, Akhisar Bld.Spor ile kendi sahasında daha önceden oynadığı 4 lig maçından da galibiyetle ayrıldı.



-İki ekip bugüne dek 13 kez karşı karşıya gelirken bu maçların 10'unu Galatasaray, 1'ini Akhisar Bld.Spor kazandı, 2 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı. Bu maçlarda atılan gol sayılarında da sarı-kırmızılı ekibin 30-13 üstünlüğü bulunuyor.



-Konuk ekip Akhisar Bld.Spor'da ise sarı kart cezalısı Custodio ile sakatlıkları bulunan Soner Aydoğdu ve Daniel Larsson, İstanbul'a getirilmeyen futbolcular.



-Ev sahibi ekipte kart cezalıları Ahmet Çalık ve Nigel De Jong'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Koray Günter ve Tolga Ciğerci, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.



-Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Galatasaray, kendi sahasında Akhisar Bld.Spor'u konuk ediyor. Saat 19:00'da başlayacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.