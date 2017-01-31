Galatasaray 3 milyon euroyu gözden çıkardı

Sırp internet sitesi Mozzartsport, sarı-kırmızılı ekibin, Partizan forması giyen kanat oyuncusu Nemanja Mihajlovic'i kadrosuna katmak istediğini iddia etti.



Sırbistan Milli Takımı forması da giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu için Alman ekibi Stuttgart ile birlikte Galatasaray'ın ilgilendiği ifade edildi. Cim Bom'un futbolcu için 3 milyon euroyu gözden çıkardığı, bir sonraki satıştan da yüzde 20 pay vermeyi kabul ettiği belirtildi.



Onur Dinçer/Skorer