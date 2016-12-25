Galatasaray 2 - 1 Alanyaspor (Maç devam ediyor)

45. DK: Hakem Halis Özkahya ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk devresi 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile tamamlanıyor.

45. DK: GOOOLL!! Galatasaray, Lamine Gassama'nın kendi kalesine attığı gol ile durumu 2-1'e getiriyor. Eren Derdiyok ile verkaça girdikten sonra ceza alanı içi sağ tarafında topla buluşan Selçuk İnan, pasını yerden ön direğe doğru çeviriyor. O noktada topa kimse dokunamıyor ve Lamine Gassama ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderiyor.

41. DK: Wesley Sneijder'in ara pasıyla ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Bruma, pasını arka tarafa doğru çıkartıyor. Bu noktada Eren Derdiyok boş pozisyonda şutunu çekiyor top direkten dönüyor ancak daha öncesinde yardımcı hakem ofsayt bayrağını Bruma için kaldırıyor.

39. DK: GOOOLL!! Aytemiz Alanyaspor, Sajjad Shahbazzadeh ile maçta durumu 1-1'e getiriyor. Hızlı gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında sol kanatta topla buluşan Berkan Emir ortasını ön direğe doğru gönderiyor. O noktada Sajjad Shahbazzadeh kafa vuruşunu yapıyor ve takımının beraberlik golünü atmayı başarıyor.

37. DK: Lionel Carole'ün pasıyla ceza yayının hemen önünde topla buluşan Yasin Öztekin ofsayta yakalanıyor.

33. DK: Köşe vuruşunu kullanan Wesley Sneijder, ortasını ön direğe doğru göndermek istiyor ancak top doğrudan auta çıkıyor.

33. DK: Ceza sahası içi sağ çaprazında Yasin Öztekin ile verkaç yaptıktan sonra topu tekrar önüne alan Wesley Sneijder, sağ ayağıyla çok sert bir şut çekiyor ancak önce Abdoulaye Ba'ya çarpan topu kaleci Zdenek Zlamal kornere çelmeyi başarıyor.

30. DK: GOOOLL!! Galatasaray, Nigel De Jong ile 1-0 öne geçiyor. Aytemiz Alanyaspor yarı alanının ortasından kazanılan serbest vuruş için topun başına Wesley Sneijder geçiyor. Sneijder'in altıpasın önüne doğru gönderdiği ortasına müsait pozisyonda Nigel De Jong kafa vuruşunu yapıyor ve topu filelerle buluşturuyor.

28. DK: Ceza sahası dışı sağ çaprazından Sabri Sarıoğlu'nun ortasına penaltı noktasının hemen sağından Selçuk İnan kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleci Zdenek Zlamal üzerine gelen bu şutu rahat bir şekilde kontrol etmeyi başarıyor.

26. DK: Sol kanattan Wesley Sneijder'in penaltı noktası üzerine doğru gönderdiği ortasına Eren Derdiyok kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleci Zdenek Zlamal bu şutu kurtarmayı başarıyor.

26. DK: Sol taraftan Wesley Sneijder'in köşe vuruşundan ön direğe gönderdiği ortasını Yasin Öztekin arkaya aşırtıyor fakat savunma zamanında araya girerek topu uzaklaştırıyor.

25. DK: Ceza sahası içi sol çaprazından Bruma, plase bir vuruşla şutunu çekiyor fakat top savunmaya çarpıp kornere gidiyor.

21. DK: Sağ kanattan Abdoulaye Ba'nın ceza alanına gönderdiği sert orta doğrudan auta çıkıyor.

19. DK: Kaleye uzak mesafeden hafif sağ çaprazdan serbest vuruş için topun başına Wesley Sneijder geçiyor. Wesley Sneijder, sağ ayağı ile yerden şutunu çekiyor ancak top az farkla auta çıkıyor.

17. DK: Emre Akbaba'nın pasıyla ceza yayı çizgisi üzerinde topu önüne alan Daniel Candeias, kaleye şansını deniyor ancak bu etkisiz şut farklı bir şekilde auta çıkıyor.

9. DK: Aytemiz Alanyaspor yarı alanında Bruma, rakibi Carlos Garcia'ya koluyla yaptığı müdahale sonrasında maçta ilk sarı kartı gören isim oluyro.

6. DK: Sol taraftan köşe vuruşu için topun başına geçen Berkan Emir ortasını ön direğe doğru gönderiyor. O noktada Sabri Sarıoğlu topu uzaklaştıran isim oluyor.

4. DK: Fabrice N'Sakala'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topu önüne alan Sajjad Shahbazzadeh, şutunu çekiyor fakat kaleci Fernando Muslera topu kornere çelmeyi başarıyor.

2. DK: Sağ kanatta köşe gönderine yakın bir noktadan Efecan Karaca'nın kale ağzına gönderdiği ortasını Fernando Muslera yumruklarıyla uzaklaştırıyor.

1. DK: Hakem Halis Özkahya maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadele Wesley Sneijder'in santra vuruşuyla başlıyor.

İŞTE İLK 11'LER!



Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, De Jong, Selçuk, Yasin, Bruma, Sneijder, Eren



Aytemiz Alanyaspor: Zlamal, Gassama, Badias, Ba, Berkan, N'Sakala, Efecan, Taha, Emre, Candeias, Sajad

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor’u konuk ediyor.

TT Arena’daki mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetiyork. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı takım 30 puanla 3. sırada yer alırken, Antalya ekibi 18 puanla 10. sırada bulunuyor.