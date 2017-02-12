Galatasaray 0 - 1 Kayserispor / Maç devam ediyor

34. DK: Garry Rodrigues'in köşe vuruşundan ön direğe yaptığı ortasını savunma rahat bir şekilde uzaklaştırıyor.

34. DK: Sağ taraftan Bruma köşe vuruşundan ortasını ön direğe doğru gönderiyor. O noktada savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içi sol çaprazında Garry Rodrigues'in önünde kalıyor. Garry Rodrigues, topun gelişine şutunu çekiyor fakat top savunmaya çarpıp birkez daha kornere gidiyor.

33. DK: Sol kanattan son çizgide topla buluşan Yasin Öztekin ortasını ceza alanına göndermek istiyor ancak Hakan Aslantaş'a çarpan top kornere gidiyor.

29. DK: GOOOLL!! Kayserispor, Larrys Mabiala ile maçta 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Sağ taraftan köşe vuruşunu kullanmak için topun başına Deniz Türüç geçiyor. Deniz'in ön direğe gönderdiği ortasına iyi yükselen Larrys Mabiala kafa vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturuyor.

21. DK: Sağ taraftan köşe vuruşu için topun başına Lukas Podolski geçiyor. Podolski'nin kale ağzına gönderdiği ortasını kaleci Ali Ahamada yumruklarıyla uzaklaştırıyor.

18. DK: Kayserispor'da zorunlu bir oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Jean-Armel Kana-Biyik oyundan çıkarken, Levent Gülen yerine oyuna dahil oluyor.

18. DK: Sol kanattan Bruma'nın pasıyla topla buluşan Lukas Podolski ortasını ceza alanına göndermek istiyor ancak top savunmadan geri geliyor.

15. DK: Maçın bu dakikasında Kayserispor'da Jean-Armel Kana-Biyik sakatlığı nedeniyle kendini yere bırakıyor ve hakem Hüseyin Göçek maçı durduruyor.

13. DK: Kaleye çok uzak mesafeden Raheem Lawal'ın yerden çektiği şut yandan auta gidiyor.

12. DK: Lukas Podolski'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Garry Rodrigues, şutunu çekiyor ancak top kalenin üstünden farklı bir şekilde auta çıkıyor.

10. DK: Martin Linnes, Bruma ile girdiği verkaçın ardından topu tekrar önüne alıyor. Ceza yayının hemen içinden Martin Linnes'in yerden çektiği şut kaleci Ali Ahamada'da kalıyor.

6. DK: Hızlı gelişen Kayserispor atağında Deniz Türüç pasını sol kanada doğru gönderiyor. O noktada Silvestre Varela yerden ortasını ön direğe doğru yapıyor fakat savunmada Hakan Balta topu uzaklaştırıyor.

3. DK: Sol taraftan kazanılan köşe vuruşu için topun başına geçen Garry Rodrigues, ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak savunma topu uzaklaştırmayı başarıyor.

1. DK: Kayserispor maça hızlı başlıyor ! Atak yönü sağ kanatta topu önüne alan Umut Bulut kaleye uzak mesafeden şansını deniyor fakat Fernando Muslera bu pozisyonda da başarılı oluyor.

1. DK: Umut Bulut'un pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topu önüne alan Deniz Türüç sağ ayağıyla sert bir şut çekiyor ancak top kaleci Fernando Muslera'da kalıyor.

1. DK: Hakem Hüseyin Göçek maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadale Lukas Podolski'nin santra vuruşuyla başlıyor.

Beşiktaş ile Başakşehir'in yenildiği ve Fenerbahçe'nin 2 puan bıraktığı haftada Galatasaray, şampiyonluk virajı adına çok kritik maça çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Kayserispor'u konuk ediyor.

Sarı-kırmızılılar 39 puanla 3. sırada yer alırken, kazanması halinde Başakşehir’i yakalayacak ve Beşiktaş ile farkı 2’ye indirecek. Kayserispor ise 16 puanla 17. sırada bulunuyor.

İLK 11'LER:

Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Linnes, Tolga, De Jong, Yasin, Rodrigues, Bruma, Podolski

Kayserispor: Ahamada, Hakan, Mabiala, Kana Bıyık, Güray, Erkan Kaş, Rotman, Lawal, Varela, Deniz, Umut Bulut