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Gabriel Jesus gol sevincinin sebebini anlattı

GABRİEL JESUS GOL SEVİNCİNİN SEBEBİNİ ANLATTI

Manchester City'li Gabriel Jesus ilginç gol sevinci için açıklama yaptı.

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Brezilya ekibi Palmeiras'tan ara transfer döneminde Manchester City'ye 32 milyon Euro karşılığında transfer olan 19 yaşındaki Gabriel Jesus, attığı gollerden sonra yaptığı 'telefon' gol sevincinin sebebini anlattı.

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Premier Lig'de Manchester City formasıyla çıktığı 3 maçta 3 gol ve 2 asistlik muazzam bir performans gösteren Jesus, "Gollerden sonra telefon gol sevinci yapıyorum. Palmeiras'ta oynarken eski kız arkadaşımı arardım açmazdı, daha sonra Manchester City'ye transfer olunca o beni aramaya başladı, bu gol sevinci de ona bir mesajdı." dedi.

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