Gabriel Jesus gol sevincinin sebebini anlattı

Brezilya ekibi Palmeiras'tan ara transfer döneminde Manchester City'ye 32 milyon Euro karşılığında transfer olan 19 yaşındaki Gabriel Jesus, attığı gollerden sonra yaptığı 'telefon' gol sevincinin sebebini anlattı.

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Premier Lig'de Manchester City formasıyla çıktığı 3 maçta 3 gol ve 2 asistlik muazzam bir performans gösteren Jesus, "Gollerden sonra telefon gol sevinci yapıyorum. Palmeiras'ta oynarken eski kız arkadaşımı arardım açmazdı, daha sonra Manchester City'ye transfer olunca o beni aramaya başladı, bu gol sevinci de ona bir mesajdı." dedi.