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Futbolcuların babaları saha kenarında birbirine girdi !

FUTBOLCULARIN BABALARI SAHA KENARINDA BİRBİRİNE GİRDİ !

İspanya'da gençler ligindeki maçta saha kenarında duran iki futbolcu babası birbirine girdi.

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İspanya'da gençler liginde oynanan bir maç sırasında maçı saha kenarında izleyen iki rakip futbolcunun babaları bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

KAFAYI YİYİNCE ÇILDIRDI

Taksi şoförü olduğu tahmin edilen adam, ilk yarının bitmesine 15 dakika kala tartıştığı rakip oyuncunun babasına kafa attı. Darbe alan baba kontrolünü kaybedip kendisine kafa atan adama üst üste defalarca yumruk atıp burnunu kırıp kaşını yardı. Aldığı darbelerden dolayı yüzü kan içinde kalan adam olay yerinden uzaklaştı.

Daha sonra çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan adamın göz ve burundan operasyon geçirdiği bildirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken her iki kulüp yaptıkları açıklamalar ile olayı kınadıklarını bildirdiler.

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