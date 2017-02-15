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Futbolcuları bekleyen büyük tehlike

FUTBOLCULARI BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE

Futboldaki kafa vuruşları ile bunama arasında bilimsel bağlantı kuruldu.

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İngiltere'de yapılan bir araştırmada, futboldaki kafa vuruşları ile bunama (demans) arasında bağlantı kuruldu.

University College of London’ın Nöroloji Enstitüsünde Dr. Helen Ling  liderliğinde çalışan bir grup İngiliz bilim insanı, 1980-2010 yıllarında  Galler’deki bir psikiyatri servisine sevk edilen 14 eski futbolcuyu mercek altına  aldı.  Ölen futbolculardan 6’sının beyinini de inceleyen ekip, futbol oynarken  topa yapılan kafa vuruşları ve çarpışmalar ile  bunama arasında anlamlı bir  ilişki olduğunu tespit etti.
 
Üniversiteden yapılan açıklamada futbolcuları bekleyen riskleri  derinlemesine kavramak için daha geniş çalışmalar yapılması gerektiği  vurgulanırken, açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Ling de kendi  çalışmalarının eski futbolcuların beyinlerinde, demansa neden olan fiziki ve  kimyevi değişimi tespit eden ilk çalışma niteliğinde olduğunu kaydetti.
 
Açıklamada demans riskinin ileri yaşlarda arttığını belirten Ling, "Bu  futbolcuların futbol oynamamış olsalar da bu hastalığa yakalanıp  yakalanmayacağını bilemeyiz. Önümüzde duran en önemli araştırma sorusu,  futbolcular arasında demansın, genel nüfusa oranla daha yaygın olup olmadığıdır."  ifadelerini kullandı.
 
İncelenen 14 futbolcunun tümünün küçük yaşlarda futbol oynamaya  başladığı ve ortalama 26 yıl düzenli olarak futbol oynadığı vurgulandı. İncelenen  futbolcularda demans emarelerinin 60’lı yaşlarda görülmeye başlandığı ve  bunu  takiben ortalama 10 yıl daha yaşayan futbolculardan 12’sinin ölüm nedenin de  ileri demans olduğu kaydedildi.
 
İngiltere'de Profesyonel Futbolcular Derneği de geçen yıl yekililere  10 yaşından küçük çocukların topa kafa vuruşu yapmasını yasaklamaları çağrısında  bulunmuştu. Derneğin çağrısı, Stirling Üniversitesinin, kafa vuruşlarının  futbolcularda hafıza kusurlarına yol açtığını bulmasının ardından gelmişti.
 
Bazı araştırmalar Amerikan futbolu ve boks ile demans arasında da  ilişki tespit etmişti. Futbolcuların, Amerikan futbolu veya bokstaki gibi bilinç  kaybına yol açan darbeler yemeseler bile, yıllar boyunca gerek topa kafa vuruşu  yaparak, gerekse yaşadıkları çarpışmalarla kafalarına tekrar tekrar darbe aldıklarının altı çiziliyor.

AA

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