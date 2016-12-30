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Futbolcular bagaj görevlisini dövdü

FUTBOLCULAR BAGAJ GÖREVLİSİNİ DÖVDÜ

Ümraniyesporlu 5-6 futbolcu, tartışma yaşadıkları bagaj görevlisini feci şekilde döverek hastanelik etti.

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Akhisar Belediyespor ile oynadıkları maçtan 1-0 galip ayrılan Ümraniyespor, dün gece saat 23.50 sıralarında uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Ümraniyespor kafilesinde yer alan bazı futbolcular, bagajlarını bekledikleri sırada görev değişimi yapan 4 Pegasus Havayolları yer hizmetleri çalışanı ile sürtüşme yaşadı. 3'ü kadın 4 Pegasus çalışan, asansör bekledikleri sırada futbolcuların sözlü tacizine uğradı.

GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRDİLER

Airporthaber'de yer alan habere göre; futbolculardan biri bir anda, grupta yer alan İ.T. isimli Pegasusçalışanına saldırdı. Peşinden diğer futbolcular da kavgaya karıştı. 5 ya da 6 futbolcunun karıştığı kavga sırasında İ.T. feci şekilde dövüldü. Havalimanı çalışanları futbolcuları güçlükle sakinleştirdi.

GECEYİ HASTANEDE GEÇİRDİ

Futbolculardan dayak yiyen Pegasus çalışanları Sabiha Gökçen Havalimanı karakoluna giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine kavgaya karışan futbolcuların ifadeleri alındı. Ümraniyespor yöneticileri dayak yiyen İ.T.'den özür diledi ancak Pegasus çalışanı şikayetini geri çekmedi. Vücudunun birçok bölgesinden yaralanan İ.T. geceyi hastanede geçirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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