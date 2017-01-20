Forvete son iddia ! Santini...

FORVETE SON İDDİA ! SANTİNİ... Golcü arayışlarına devam eden Beşiktaş’ın gündemine her gün başka bir isim geliyor. Süper Lig 20.01.2017 11:02

Menacerler aracılığıyla önerilen son futbolcu Fransa’dan...



Caen forması giyen 27 yaşındaki Hırvat futbolcu bu sezon Fransa Ligue 1’de çıktığı 18 maçta 10 gol attı. Beşiktaş’a teklif edilen 1.90 boyundaki Santini, pivot santrfor özelliği ile Şenol Güneş’in istediği forvet tipine uyuyor.



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