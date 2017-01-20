ANA SAYFA
Forvete son iddia ! Santini...

FORVETE SON İDDİA ! SANTİNİ...

Golcü arayışlarına devam eden Beşiktaş’ın gündemine her gün başka bir isim geliyor.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Menacerler aracılığıyla önerilen son futbolcu Fransa’dan...
 
Caen forması giyen 27 yaşındaki Hırvat futbolcu bu sezon Fransa Ligue 1’de çıktığı 18 maçta 10 gol attı. Beşiktaş’a teklif edilen 1.90 boyundaki Santini, pivot santrfor özelliği ile Şenol Güneş’in istediği forvet tipine uyuyor. 

Fanatik

92
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Rodrigues, 2. yarıda oyuna girecek'Beyoğlu’nda bir kızla çarpışıyorsun...'Mesut Özil, Hadise'nin peşine düştü
Trabzonspor, Caceres’ten vazgeçtiHakan Çalhanoğlu, Chelsea yolundaİlhan Cavcav'dan şok telefon: ''İstifa et''
Beşiktaş, Quaresma ile uzattı !''Satmazsanız çapraz bağlarımı kopartırım''Fenerbahçe Panathinaikos'u yıktı
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS