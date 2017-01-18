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''Floyd Ronda'ya ders versin...''

''FLOYD RONDA'YA DERS VERSİN...''

MMA'in efsane dövüşçülerinden Chael Sonnon, Floyd Mayweather'in Ronda Rousey'i eğitmesi gerektiğini söyledi.

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MMA'in efsane dövüşçülerinden Chael Sonnon Floyd Mayweather'in Ronda Rousey'i eğitmesi gerektiğini söyledi. Dünyanın en çok kazanan sporcularından Floyd Mayweather'ın geçtiğimiz günlerde kendisine meydan okuyan Ronda Rousey'e söylediği ''Dilerse kendisine eğitmenlik yapabilirim' sözleri çok konuşulmuştu.Ronda cephesinden Mayweather'ın bu çıkışına bir cevap gelmezken, efsane dövüşçü Sonnon katıldığı bir programda ünlü dövüşçünün sözlerini destekledi ve ''Ronda kesinlikle Mayweather'dan ders almalı, belki bir şeyler öğrenebilir.'' şeklinde konuştu.

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