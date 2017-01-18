Florya'dan gelecek para Dursun Özbek'i rahatlatacak

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in ‘kurtuluş' reçetesi olarak lanse ettiği Florya ve Riva projelerinden ilk para akışı sağlanıyor. 2016 yılının son günlerinde Emlak Konut ile imzaları atan sarı-kırmızılılar, hemen çalışmalara başladı. Yapılan protokol gereğince Riva'dan gelir üzerinde paylaşım yapılacak. Galatasaray'ın kasasına gelirin yüzde 80'i, Emlak Konut'a ise yüzde 20'si gidecek. Ancak acil paraya ihtiyaç duyulduğu için Florya arsası için farklı bir anlaşma yapıldı.

Ocak sonuna kadar Emlak Konut, yaklaşık 105 milyon dolarlık bir ödeme yapacak. Önümüzdeki günlerde ödenecek olan 105 milyon dolar, Galatasaray'ın kasasına girmeyecek. Başkan Dursuz Özbek'in söz verdiği gibi tüm rakam banka borçlarına ödenecek. Böylece 230 milyon dolarlık banka borcu da neredeyse yarıya inecek ve senelik ödenecek faiz de cüzi rakamlara düşecek. Ardından da yeni transferlerin önü açılacak.

ARSA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Florya’dan ilk parayı almaya hazırlanan yönetim, devletin gösterdiği arsalar arasında da seçimini yapacak. Florya'dan taşınacak olan sarı-kırmızılılar, TT Arena'ya daha yakın bir yerde tesislerini inşa edecek. Emlak Konut ile yapılan anlaşma gereğince önümüzdeki günlerde 105 milyon dolar almaya hazırlanan yönetim, 2018'in ilk çeyreğine kadar Florya'dan 35 milyon dolar da kasasına koyacak ve gözler Riva'ya çevrilecek.