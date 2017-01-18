ANA SAYFA
Florya'dan gelecek para Dursun Özbek'i rahatlatacak

FLORYA'DAN GELECEK PARA DURSUN ÖZBEK'İ RAHATLATACAK

Florya'dan 105 milyon dolar alacak olan Galatasaray yönetimi, bu paraya hiç dokunmadan bankalara verecek.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in ‘kurtuluş' reçetesi olarak lanse ettiği Florya ve Riva projelerinden ilk para akışı sağlanıyor. 2016 yılının son günlerinde Emlak Konut ile imzaları atan sarı-kırmızılılar, hemen çalışmalara başladı. Yapılan protokol gereğince Riva'dan gelir üzerinde paylaşım yapılacak. Galatasaray'ın kasasına gelirin yüzde 80'i, Emlak Konut'a ise yüzde 20'si gidecek. Ancak acil paraya ihtiyaç duyulduğu için Florya arsası için farklı bir anlaşma yapıldı. 

Ocak sonuna kadar Emlak Konut, yaklaşık 105 milyon dolarlık bir ödeme yapacak. Önümüzdeki günlerde ödenecek olan 105 milyon dolar, Galatasaray'ın kasasına girmeyecek. Başkan Dursuz Özbek'in söz verdiği gibi tüm rakam banka borçlarına ödenecek. Böylece 230 milyon dolarlık banka borcu da neredeyse yarıya inecek ve senelik ödenecek faiz de cüzi rakamlara düşecek. Ardından da yeni transferlerin önü açılacak. 

ARSA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Florya’dan ilk parayı almaya hazırlanan yönetim, devletin gösterdiği arsalar arasında da seçimini yapacak. Florya'dan taşınacak olan sarı-kırmızılılar, TT Arena'ya daha yakın bir yerde tesislerini inşa edecek. Emlak Konut ile yapılan anlaşma gereğince önümüzdeki günlerde 105 milyon dolar almaya hazırlanan yönetim, 2018'in ilk çeyreğine kadar Florya'dan 35 milyon dolar da kasasına koyacak ve gözler Riva'ya çevrilecek.

AMK Gazetesi
54
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Taraftardan Talisca için 50 TLRonaldo ile ilgili şok eden iddia !Cavcav hastanede imza attırdı
Mesut Özil'in evini gören şok oluyorMaradona'dan olay açıklamalarMarsilya Lionel Carole'ün peşinde
Ertuğrul Sağlam depremiFenerbahçe Sosa'nın menajeriyle görüşecekTrabzon'u reddetti, Konya'ya gidiyor !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS