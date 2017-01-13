Flaş Podolski açıklaması

Çin'in Beijing Guoan takımı, Galatasaray'ın Alman futbolcusu Lukas Podolski'nin transfer gündemlerinde yer almadığını açıkladı.

Çin ekibinin sportif direktörü Jiayi Shao, Çinli gazetecilere yaptığı açıklamada bu spekülasyonlara şaşırdığını söyledi.



Shao, "Podolski çok iyi bir futbolcu ama bu kış böyle bir düşüncemiz yok" dedi.



Futbolculuğu döneminde Almanya'nın Energie Cottbus takımının formasını da giyen ve Alman futbolunu yakından tanıyan Shao şöyle konuştu:



"Bu haberler nereden çıkıyor, gerçekten şaşkınım. Podolski'yi çok beğeniyorum ama şunu da ksin olarak söylemek isterim ki gerçekten transfer etmeyi düşünmüyoruz."