ANA SAYFA
Flaş karar için ilk adım resmen atıldı

FLAŞ KARAR İÇİN İLK ADIM RESMEN ATILDI

TFF kulüp yöneticilerine maç sonrası 6 saat konuşma yasağı getirmek istiyor...

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Türkiye Futbol Federasyonu, kulüp yöneticilerinin maç sonunda yaptığı ve futbol ortamını geren açıklamalar nedeniyle, 6 saat konuşma yasağı getirme projesini UEFA'ya sordu.

Türkiye Futbol Federasyonu, sağlıklı bir futbol ortamı oluşturmak için harekete geçti. TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in spor yöneticilerinin sorularını yanıtladığı bir programda, "Ben de başkanlık yaptım. Maçın sonucunda taraftarın tansiyonunu düşürmek için yapılan açıklamaların kimseye faydası yok. Konuşmayın demiyoruz ama daha sonra konuşulması daha sağlıklı olur düşüncesindeyim. Hatta olaylar soğuyunca konuşulacak bir şey olmadığını bile görebilirler" sözlerinden de hareketle düğmeye basıldı. TFF, kulüp yöneticilerine maç sonrası belirli bir süre konuşma yasağı getirme düşüncesini UEFA'ya taşıyarak görüş istedi.

GELECEK CEVABIN ARDINDAN HAREKETE GEÇİLECEK

UEFA'ya yapılan başvuruda, "Türkiye'de maçlardan sonra başkanlar ve yöneticiler sıcağı sıcağına açıklamalar yapıyorlar. Bilgiden yoksun, taraftarın nabzını düşürmeye yönelik bu açıklamaların futbol ortamına zarar verdiğini düşünüyoruz. Yöneticilere maçın bitiminden sonra 6 saat boyunca konuşma yasağı getirmek istiyoruz. Böyle bir karar almamız hukuken ve UEFA kriterlerine göre nasıl olur" diye soruldu. TFF, UEFA'dan gelecek yanıtı da göz önüne alarak kararı uygulamaya koyacak.

Sabah

52
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Güneş, Tosic ve van Persie'nin savunmaları ortaya çıktıFlaş karar için ilk adım resmen atıldıOlcay Şahan'dan Jose Sosa'ya flaş çağrı
Simon Kjaer patladı: 'Biz paramızı istiyoruz'Jelena Karleusa'dan Fenerbahçe'ye olay göndermeFenerium'dan Robin van Persie tişörtü
''Advocaat'a küfür etmedim zaten ortada yoktu''Van Persie'ye suç duyurusuAlex de Souza'dan Galatasaray itirafı
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS