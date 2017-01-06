Flaş Advocaat iddiası !

Galatasaray eski yöneticisi Bülent Tulun, A Spor'da katıldığı programda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e, Hollandalı teknik adam Dick Advocaat'ı önerdiğini söyledi.

İşte Tulun'un canlı yayında yaptığı o açıklamalar:

"Dursun Özbek ile Galatasaray'ın teknik direktörlüğü üzerine konuştuğumuzda o dönem alt yapının başında olan Riekerink için, 'Alt yapıda tutacak mısın?' diye sordum. Çünkü alt yapı formasyonlu bir hoca Riekerink. Bana 'Evet' dedi. Bu cevap üzerine iki isim önerdim Özbek'e. Bu isimlerden biri Hollandalı teknik direktör Martin Jol, diğeri ise Dick Advocaat'tı. İkisi de Galatasaray'a gelebilirdi. Alt yapı hocası ile A takım hocasının Hollanda ekolü ile bir işbirliği içerisinde olması, o genç oyuncular için çok faydalıdır.

"A TAKIM HOCASINDA BİRAZ YÜREK OLACAK!"

2005 yılında Eric Gerets takımın başına geldiğinde 17 yaşında 6 isim oynatmıştı A takımda. Bu isimler arasında Arda Turan, Aydın Yılmaz, Uğur Uçar, Ferhat Öztorun, Uğur Demirok, Mehmet Güven yer alıyor. A takım hocasında biraz da yürek olacak. Bugün baktığımızda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın alt yapılarında 400 küsür oyuncu var. Bunların içerisinden her sene 2-3 tane oyuncu çıkaramıyorsan zaten senin alt yapı hocanda sorun vardır. Çünkü o çocukları zaten seçerek alıyorsun. Bu kadar basit."