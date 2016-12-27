Fitipaldo Galatasaray Odeabank’ta

Galatasaray Odeabank, Uruguaylı 1.84 metre boyundaki oyun kurucu Bruno Fitipaldo ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Oyuncunun transferi yarın yapılacak sağlık kontrolünün ardından resmiyet kazanacak.



2 Ağustos 1991 tarihinde Uruguay’da doğan 25 yaşındaki oyun kurucu, Güney Amerika’da gösterdiği başarılı performansların ardından bu yıl İtalya Legabasket A’da Capo d’Orlando takımıyla anlaşmış, ilk beş maçta 18 sayı – 2.6 ribaund – 8.8 asist ortalamaları tutturarak dikkatleri üzerine çekmişti.



Basketbola ilk olarak ülkesinin Malvin takımında başlayan Bruno Fitipaldo, iki yıl genç takımda forma giyerek 2006 senesinde A takıma kadar yükseldi ve 2014 yılına kadar burada basketbol kariyerini sürdürdü. 2014-16 yılları arasında ise yine ülkesinin Obras Sanitarias takımıyla anlaştı. Daha sonra ilk Avrupa deneyimini İtalya’nın Capo d’Orlando takımıyla yaşadı. Bu yıl ligde 11 maça çıkan Fitipaldo, maç başına 32 dakika süre alarak 15.0 sayı, 7.5 asist, 2.5 ribaund, 1.3 top çalma ortalama ile oynadı.



Uruguaylı oyun kurucu aynı zamanda ülkesinin milli takımında da forma giyiyor. 2013 FIBA Amerika Şampiyonası’nda dikkatleri üzerine çeken Fitipaldo, 9 Eylül 2013’te oynanan Kanada – Uruguay karşılaşmasında ilk beş başlayarak 18 sayı ve 2 ribaund üretmişti.