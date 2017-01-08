Fırat Aydınus'a maç yok !

FIFA kokartlı hakemimiz Fırat Aydınus, Antalya'da büyük bir şok yaşadı...



Tecrübeli hakemin Antalya'daki atletik testi geçemediği belirtildi. Eski hakem Deniz Çoban'ın sosyal medya hesabından yayınladığı mesaja göre; Aydınus, bir sonraki teste kadar maç yönetemeyecek.



İşte Deniz Çoban'ın Fırat Aydınus'la ilgili yaptığı o paylaşım;

Hakem Fırat Aydınus;

Antalya'da yapılan atletik testi geçemedi!

Bir sonraki atletik teste kadar hiçbir maçta görev alamayacak!.. — Deniz Çoban (@denizcoban_) 8 Ocak 2017