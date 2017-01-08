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Fırat Aydınus'a maç yok !

FIRAT AYDINUS'A MAÇ YOK !

Türk futbolunun en popüler hakemlerinden Fırat Aydınus, federasyon tarafından düzenlenen atletik testi geçemedi.

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FIFA kokartlı hakemimiz Fırat Aydınus, Antalya'da büyük bir şok yaşadı...

Tecrübeli hakemin Antalya'daki atletik testi geçemediği belirtildi. Eski hakem Deniz Çoban'ın sosyal medya hesabından yayınladığı mesaja göre; Aydınus, bir sonraki teste kadar maç yönetemeyecek.

İşte Deniz Çoban'ın Fırat Aydınus'la ilgili yaptığı o paylaşım;

Yeni Şafak
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