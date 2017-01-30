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Fikret Orman'ın eski eşinden Volkan Demirel paylaşımı

FİKRET ORMAN'IN ESKİ EŞİNDEN VOLKAN DEMİREL PAYLAŞIMI

Volkan, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın eski eşi Sedef Orman'ın hedefi oldu.

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Kayserispor'un ikinci golünde top bacaklarının arasından geçen Volkan, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın eski eşi Sedef Orman'ın hedefi oldu. Sedef hanım, "Bacak arası mı gol yedi o? Aassjjjjffjjdd" yazarak, Volkan Demirel ile ilgili paylaşımda bulundu.

Kayserispor-Fenerbahçe maçının son bölümleri nefesleri keserken, sosyal medyada da maçla ilgili bir çok yorum yapıldı. Özellikle twitter kullanıcıları, birçok eleştiri ve övgü mesajı yazdı. Sadece Fenerbahçe ve Kayserispor taraftarları değil, rakip takım tarafları da yorumlarını esirgemedi.

O isimlerden birisi de iyi bir Beşiktaş'lı olan Sedef Orman'dı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın eski eşi Sedef hanım, twitter hesabından Volkan Demirel'i hedef aldı.

Kayserispor'un ikinci golünde top bacaklarının arasından geçen Volkan, Sedef Orman'ın hedefi oldu. Sedef hanım, "Bacak arası mı gol yedi o ? Aassjjjjffjjdd" yazarak, Volkan Demirel ile ilgili paylaşımda bulundu.

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