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Fikret Orman'dan olay yaratacak sözler !

FİKRET ORMAN'DAN OLAY YARATACAK SÖZLER !

Fikret Orman'ın da davetli olduğu tesis açılışında Antalyaspor Başkanı'nın Eto'o ile ilgili yaptığı açıklamalara Orman'dan sert yanıt geldi.

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Antalyaspor Başkanı'nın Samuel Eto'o ile ilgili Antalyaspor Tesisleri'nin açılışında yaptığı açıklamalara cevap verdi.

İŞTE FİKRET ORMAN'IN YAPTIĞI O SERT AÇIKLAMA:

"Eto'o, kariyerinin sonuna gelmiş bir oyuncu. Eto'o için bizden talep gelmemişti. Eto'o bize gelmeyi talep etti. Ben de konuşalım dedim. Çok ısrarcı olmadığımızı söyledim. Antalyaspor bırakmak istemiyorsa saygı duyarız, Eto'o için ölüp bitmiyoruz dedim daha önce. Kısmetse olur dedik. Israrımız yoktu... Başakşehir biz de teklif yaptık dedi, Trabzon teklif yaptı. Sadece biz mi istedik?

"BİZ O İŞLERİ ÇOCUKKEN BIRAKTIK"

Düne geldiğimizde ise açılışta bir algı mevzusu olduğunu farkettik. Biz Antalyaspor'la Antalyaspor'un yöneticileri arasındaki farkı biliriz. Dün algı operasyonu yapmaya çalıştılar. Çok ayıp şeyler. Biz oraya gelmişiz. Çok ayıp şeyler bunlar. Biz o işleri çocukken bıraktık. 15-16 yaşlarında bıraktık o işleri. Çocuk çocuk işler. Şimdi camiaları birbirlerine düşman etmeye uğraşıyorlar. Oraya hocamızla gittik yapılan yanlış. Bize bu yapıldı, biz de böyle yapalım diye kâle alınacak bir şey değil. Yapanlar da kâle alacağım kişiler değil. Biz Beşiktaşız! Biz büyük camia gibi davranacağız. Hazırlık maçı oynamasın diyorlar. Bu adamları mı ciddiye alacağız? Hazırlık maçı da oynanacak. Yaşananlar çok dikkate aldığımız şeyler değil.

"BUNLARIN ÜST AKLI VAR"

Böyle bir olaya muhatap olmaktan dolayı çok üzüldüm. Ama bunu Antalyaspor'a mal etmem. Kişiler gelip geçer, camialar kalır. Düzgün şekilde yapılır. Adamlık böyledir. Bu yapılan spor adamlığı değil. Adamlık değil. Bunların üst aklı var. Şahsen böyle bir şey ile muhattap olduğumuz için üzüldüm. Transferde bir ekibiz ama karar verici mercii benim. Mitrovic daha gelmeden yıpratmaya çalışıyorlar. Beşiktaş şampiyon olunca çok büyük bir oyuncu olduğunu herkes görecek.

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