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Fikret Orman'dan Oğuzhan'a destek

FİKRET ORMAN'DAN OĞUZHAN'A DESTEK

Oğzuhan hakkında ortaya atılan ‘Kaptanlığı kaldıramıyor’ söylentilerini Beşiktaş, net dille yalanladı.

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Başkan Fikret Orman, Oğuzhan’a “Sen kaptanımız ve evladımızsın. Bunlara kulak asma” diyerek destek verdi.

Beşiktaş’ta kaptan karmaşasına Başkan Fikret Orman noktayı koydu. Oğuzhan Özyakup'a yönetim cephesinden ‘kaptanlığı kaldıramıyor' diyerek tepkiler geldiği iddia edilmişti. Dün siyah-beyazlı kulüp, şu açıklamayı yaptı:

“Yönetimin sohbetlerde bu ifadelerde bulunduğu iddiası asılsızdır ve yapılan haberler gerçekleri yansıtmamaktadır. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediğimiz süreçte, Oğuzhan Özyakup her zaman güvendiğimiz kaptanımızdır.”

KAPTAN ÇIKACAK

Başkan Fikret Orman da genç oyuncuyla görüştü. Siyah-beyazlıların patronu, “Yazılanlara inanma ben dahil bütün yönetim kurulu arkadaşlarımız senden ve senin kaptanlığından son derece memnunuz. Çıkan haberler doğru değil sen bizim öz evladımızsın. Hiç bunlara kulak asma” ifadelerini kullandı. Bu sezon 14 lig maçında 3 golün yanı sıra 2 asist yapan Ozzie, bugün de Karabükspor deplasmanında kaptan olarak sahaya çıkacak.

AMK Gazetesi
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