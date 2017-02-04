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Fikret Orman'dan Fenerbahçe'ye: ''Ne bu itiraz...''

FİKRET ORMAN'DAN FENERBAHÇE'YE: ''NE BU İTİRAZ...''

Beşiktaş Başkanı, Fenerbahçe’nin Türkiye Futbol Federasyonu’na yaptığı itiraza tepki gösterdi.

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Fenerbahçe’nin kupa maçlarında seyirci sayısı ve hasılat paylaşımına dair TFF’ye yaptığı itirazı değerlendiren Fikret Orman, “Bu kurallar neden maça 72 saat kala gündeme getiriliyor” dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, pazar günü karşılaşacakları Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası maçında hasılat ve tribünlerin paylaşımı konusunda Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) yaptığı itiraza tepki göstererek, “Bu konu neden maça 72 saat kala gündeme geliyor” dedi. Hürriyet’e konuşan Orman, “Kuralları biz değil, TFF düzenledi. Biz de kurallara uyuyoruz. Diğer kulüpler de uymuşlar. Yıllardır aynı kurallara itiraz etmeyen kulüpler önümüzdeki günlerde konuyla ilgili olarak görüşlerini bildirir ve gelecek yıllarda kurallar değişebilir” dedi.

KULÜPLER BİRLİĞİ KARARINA UYARIZ

Hiçbir kulübün mağdur olmasını istemediklerini belirten Orman, “Yeni statü ve kurallar konusunda Kulüpler Birliği’nde oy birliğiyle alınacak tüm kararlara saygılıyız. Ama bu kurallar neden böylesi önemli bir maça 72 saat kala gündeme geliyor? Sezon başında konuşulması gereken konuyu, şimdi gündeme getirmek düşündürücü” dedi. F.Bahçe yönetimi, TFF’ye yaptığı başvuruda statüde konuk takıma sadece tribünlerin yüzde 5’inin ayrılmasının yer almadığını belirtirken, hasılatlarda loca ve VIP gelirleri yer almadığı için zarara uğranıldığını savunmuştu.

Hürriyet

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