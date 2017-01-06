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Fikret Orman'dan Caner müjdesi

FİKRET ORMAN'DAN CANER MÜJDESİ

Fikret Orman, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret eti.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Antalyasporlu futbolcu Samuel Eto'o'nun transferiyle ilgili olarak, "Kısmetse olur, acayip ısrarcı değiliz. Antalyaspor bizim değer verdiğimiz camia, çok iyi ilişkilerimiz olan bir camia." dedi.

Ziyarette konuşan Orman, Antalya'da güzel bir kamp geçirdiklerini, bu  süreci sakatsız ve kazasız bitirip İstanbul'a pozitif bir şekilde dönmek  istediklerini kaydetti.
 
Türkiye'nin zor günlerden geçtiğine dikkati çeken Orman, "Türkiye  büyük bir ülke, aşacağız. Moralsiz bir toplum yaratılmaya çalışılıyor. Buna  müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.
 
Bir gazetecinin, "Eto'o'nun transferiyle ilgili son durum nedir?"  şeklindeki sorusu üzerine Orman, "Kısmetse olur. Acayip ısrarcı değiliz.  Antalyaspor bizim değer verdiğimiz bir camia. Çok iyi ilişkilerimiz olan bir  camia. Beşiktaş'ın şu anki kadro yapısı, ligi ve Avrupa'yı götürebilecek  zenginlikte. Hiçbir oyuncu gitmedi. Sakatlar geri geldi. İki yeni oyuncu da  kadroya girdi. Mart başı gibi de Caner geldiği zaman daha iyi olacak. Caner bu ay  koşulara önümüzdeki ay da takımla antrenmanlara başlar." diye görüş belirtti.
 
Vali Karaloğlu ise Beşiktaş'ın Türkiye'nin güzide kulüplerinden biri  olduğunu ifade etti. Başkan Orman ve yönetimi ile kulübün başarılı bir dönemden  geçtiğine işaret eden Karaloğlu, "Geçen yıl şampiyon oldular, bu yıl da gayet iyi  gidiyorlar. Antalya kış dönemi kampı için takımlarımızın tercih ettiği yerlerden  bir tanesi. Turizm konusunda sıkıntı çektiğimiz bir dönemde Beşiktaş ve diğer  kulüplerin Antalya'yı tercih etmeleri ve kamp yapmaları önemli."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Orman, Karaloğlu'na ziyaret anısına "07" ve "53" numaralı iki Beşiktaş  forması hediye etti.

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