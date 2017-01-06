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Fikret Orman'dan '15 Temmuz' benzetmesi

FİKRET ORMAN'DAN '15 TEMMUZ' BENZETMESİ

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, UEFA'nın Türk futboluna darbe girişiminde bulunduğunu vurguladı.

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Antalya'da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde 6-0'lık Dinamo Kiev mağlubiyetinin bir masa başı oyun olduğunu belirten Orman, “Dinamo Kiev maçı 15 Temmuz'da Türkiye'ye yapılan bir ayıp gibiydi. Karşılaşmanın başında bunu fark ettim. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak zor ama UEFA hayal değil. Beşiktaş, Avrupa'da kupa kazanabilir” diye konuştu. 

GOMEZ SEZON SONUNA KALDI

Orman şunları söyledi:

“Eto'o ile ilgilenmiyoruz desek yalan olur. Takas düşünmüyoruz. Bizim oyuncularımız mal değil. Şartlar oluşursa kiraya giderler. Eto'o kısmetse olur. Aboubakar ile ilgili fikrim hep pozitif. Sezon sonu geldiği zaman Gomez konusunu da masaya yatıracağız. Mehmet Ekici kaliteli bir oyuncu ama o bölgede oyuncularımız var. Daldaki kuşa değil, cepteki kuşa bakmalıyız. Babel çabuk alıştı. Ümraniye’ye 10 milyonun üzerinde bir para yatıracağız. Bolu'ya kamp tesisi yapılacak. Müze bitti, açacağız. Akatlar'daki tesisimiz bitti, 19 Mart'ta açılışımız var. Yaklaşık 5-6 milyon TL harcadık. Biz sıfır noktasından maratona başlamadık. -100'den geldik. Sıfır noktasından başlasaydık her şey bambaşka olurdu. Kartal Yuvası'nda 11 milyon cirolardan 100 milyonlara geldik.”

AMK Gazetesi
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