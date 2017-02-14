Fikret Orman tahmin etmiş

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Süper Lig'in 20. haftasında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da puan kaybedeceğini tahmin etmiş.

Karabük’te alınan yenilginin ardından Başakşehir, G.Saray ve F.Bahçe’nin de puan kaybetmesi Kartal’ı sevindirirken başkan Fikret Orman’ın tahmini de tuttu. ABD yolculuğu öncesinde yöneticilerle bir araya gelen Orman, “Rakiplerin hepsi puan verecek, göreceksiniz” dedi. F.Bahçe’nin ardından Başakşehir ve G.Saray’ın da puan kaybetmesi, başkan Fikret Orman’ı haklı çıkardı.

Habertürk