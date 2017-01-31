FİKRET ORMAN CANLI YAYINDA KONUŞUYOR

Beşiktaş başkanı Fikret Orman ve yeni transferler Ersan Gülüm, Ryan Babel, Matej Mitrovic ve Demba Ba'nın imza töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle;

Ersan bizim için özel bir oyuncu. Başkan olduğum zaman zor günler vardı. O dönem gerçek Beşiktaşlılığını gösteren Ersan vardı. Maaşında 500 bin indirim yaptı o dönem. Onu unutamam. Yeniden döndüğü için mutlu olduğumu ifade ediyorum. Demba yarın tedavisi için Los Angeles'a gidiyor. Mart başında da hazır olacak. Ryan Babel'e maşallah diyorum. 2 gol, 2 asistlik katkı yaptı. Babel'i daha evvel de transfer etmek istemiştik. Sanki 10 senedir bizde oynuyormuş gibi. Maşallah çok iyi başladı. Bizim için imzalar kalbe atılan bir şeydir. Ersan ve Demba Ba'nın gelmesi de bunu gösteriyor.

Başkan Fikret Orman'ın kısa açıklamsının ardından futbolcuların açıklamaları şöyle;

Ersan: Herkes benim Beşiktaş'ı ne kadar sevdiğimi biliyor. Burada olduğum için çok mutluyum.

Demba Ba: Gerçekten çok mutluyum. Burada çok güzel zamanlar geçirmiştim. Umarım bu dönem, bir öncekinden daha iyi geçer. Tedavim şimdiye kadar gayet iyi gitti. Artık bir kaç haftalık periyot kaldı. Geri döndüğümde eskisinden daha iyi olacağım.

Babel: Beşiktaş'a geldiğim için mutluyum. Şampiyonluk mücadelesi için buradayım. Umarım daha büyük işler yapıp şampiyonluğu yakalayacağız.

Mitrovic: Bu kadar büyük bir camianın bir parçası olduğu içim mutluyum. Umarım büyük başarılar elde ederiz burada.

Fikret Orman'ın açıklamalarına devam ediyor:

Bütün transferler hayırlı olsun. Ara transfer döneminde daha önce bizde oynayan 2 oyuncu ve oynamayan iki oyuncu transfer ettik. Santrforla alakalı çok beklenti yaratıldı. Şu anda Beşiktaş ligin lideri ve en çok gol atan takım. Ligin de gol kralı Beşiktaş'ta. Çok geniş bir kadromuz var. Taraftarlar beklentiye giriyor ama Türkiye'nin ve Beşiktaş'ın gerçekleri var. UEFA ile yapılan anlaşma gereği tedbirli davranıyoruz. Türk Milli Takımı'nın gol kralı ve Kamerun Milli Takımı'nın santraforu bizde. Ömer de var, Demba Ba da geldi.

"Demba Ba mart başı hazır"

Hamdolsun ki bugüne kadar duygusal karar vermediğimiz için başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Demba Ba malesef gelmeden sezonu kapattırdılar. Ama 2-3 hafta Sonra Türkiye'ye gelecek ve martın ilk haftası hazır olur. Takımda yer bulup bulamayacağı Şenol hocanın takdiri olacaktır. Bu hafta yapacağımız ödemelerle birlikte kimsenin geçmişten ödemesi kalmayacak. Finans yapılanması da kadroyla alakalı.

"Transferi kapattık"

Bizde transfer Metin Albayrak'ın başkanlığını yaptığı ekiple başlıyor. Onlar gerekli teklifleri ya da talepleri alıyor. Metin canlı izliyor. Sonrasında bana geliyor. O sırada teknik kararı verilmiş oluyor. Ben olur dersem Umut Güner devreye giriyor. Mitrovic ile ilgili yorum yapanlardan kim seyretmiş? Bizim scout ekibimiz seyretti, Gökhan Keskin seyretti, ben seyrettim onay verdim. Fabri'yi transfer ettik. İstemiyoruz diye yazılar çıktı. Şimdi en sevilen oyuncuların başında geliyor. Tombaladan çeker gibi oyuncu almıyoruz. Kamuoyunun bunu böyle bilmesi lazım. Transferi kapattık.

"Fenerbahçe senelerdir Beşiktaş'ı konuşuyor"

Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına biraz değinelim. Açıklık getirelim. Biz hiçbir camia ile kavga içerisine girme arzusunda olmuyoruz. Bir kulüp terbiyemiz var. Hiçbir camia ile çatılmaya girme arzusunda olmuyoruz. Ama maalesef Fenerbahçe ile yaşıyoruz. Bunun nedeni de onların yaptığı açıklama. Son yapılan açıklamalara o kadar çok şey var ki söylenecek; ama biz girmiyoruz. Senelerdir Fenerbahçe kulübü Beşiktaş'ı konuşuyor.

Sosa, terör'den dolayı ayrılmamış...Bize attığı, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ortada.

"Ekici nereye istiyorsa orya gitsin"

Mehmet Ekici, sezon sonu sözleşmesinin bitecek olmadı nedeniyle menajerler aracılığıyla bize ulaştı. Kız kardeşleriyle konuştum. Daha sonra kulüpten izin aldık. Umut Güner, Mehmet Ekici'nin babasıyla görüştü. Kendini de önce Trabzon'la görüştü. Nereye istiyorsa gitsin.Ekici zaten şu an Beşiktaş kadrosuna giremez ki, biz sezon sonu için konuşmuştuk Zaten bizim bu ahlak içinde işimiz olmaz. Quaresma bizim oyuncumuz, Sosa Milan'ın oyuncusu, Mehmet Trabzon'un oyuncusu. Fenerbahçe başkanın bunla ne alakası olabilir. Bizden ayrılmak isteyenler olabilir, müsade edersek. Biz kiminle devam etmek istersek ediyoruz. Giden geri geliyor.

Fenerbahçe sevdiğimiz bir camia. Ama bu zihniyet yakışmıyor. Herkes kendi takımıyla ilgili açıklama yapsın. Artık bu zihniyetlerden herkes bıktı.Beşiktaş'ın başarılı olması bir şey ifade etmiyor.Türk futbolunun diğer takımlara ihtiyacı var.

"Hakem hatası herkese oluyor"

Kimseyle polemike girmek istemiyoruz. Bir Divan toplantısında (Fenerbahçe) konu sadece Beşiktaş olabilir mi? Herkes kendi kulübüne, kendi marka değerine, kendi işine baksın. Türk futbolu sadece Beşiktaş'ın başarısıyla bir yere gelemez, hep beraber bir şeyler başarmalıyız. Ancak böyle gelişiriz. Senelerdir konuşulan bir yalan var: "Yurtdışından hakem gelecek." Hayır. Bu hakemlerle devam edeceğiz. Hakemlerle ilgili algı yaratmak kimsenin haddi değil. Hata herkese oluyor. Federasyon gitsin" diyorlar. Niye gitsin? Herkes kendi işine bakacak. Bir hakemden bir medet bekleyen namerttir. Bizim aklımızdan böyle şeyler geçmez. Geçenler kendilerine baksın."

"Şenol hocanın 1 yıl daha sözleşmesi var"

Bizimle görüşmek isteyen rakip futbolcular olmuş olabilir. Ben bunları açıklamam. Bunlar futbol ahlakına sığmaz. Şenol hoca ile abi kardeş ilişkimiz var. Kendisini ağabey diye çağırırım. Şenol hocanın artı bir yıl sözleşmesi var. Ne zaman isterse sözleşmesi uzar. Aklımızda sözleşme yok. Hocamızın, bizim bütün konsantrasyonumuz bu sezon şampiyon olmak, UEFA'da gidebildiğimiz yere kadar gitmek. İsimler yazılıyor. Kim gitmiş görüşmüş başkasıyla, hocayla bir sıkıntımız yok.

"Demirören döneminde 1 kupa aldık"

Demirören 5 senedir federasyon başkanı. Beşiktaş bu dönemde 1 kupa aldı. Yeni mi çıktı bu 100 milyon? Beşiktaş göçebe kuş gibi orada burada oynarken Demirören, Federasyon başkanı değil miydi? Dün maçta taraftarımız Aziz Bey için bağırdı, üzüldüm. Bize başka yerde olmuyor. Çünkü kimseyi rencide etmiyoruz. Üzüldüm. Sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz ülke olarak. Sporla mutlu olacağız. Kavgaya gerek yok. Yeni Malatyaspor'a 1 maçlığına stadımızı vereceğiz. Bazı taraftarlarımız 86-87 sezonunu diyor. O olaydan 30 sene geçmiş.