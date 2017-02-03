Fikret Orman: ''Caner Erkin'i alacağız''

Devre arası transfer dönemini en kârlı kapatan takımların başında gelen Beşiktaş’ta şimdi hedef kulüp bünyesinde yer alan yıldızlara sahip çıkmaya geldi. Transferde uyguladığı doğru politikaların meyvesini yaklaşık 2 yıldır toplayan Siyah-Beyazlılar, ilk adım olarak 32 yaşındaki Sırp stoperi Dusko Tosic’le 2020’ye kadar sözleşme uzattı.

Haberi oyuncunun eşi Jelena Tosic sosyal medya hesabı üzerinden duyururken, asıl müjde Başkan Fikret Orman’dan geldi. Orman, Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan ile ön görüşme gerçekleştirdiğini ve her iki gurbetçi oyuncuya uzun süreli sözleşmeler sunulduğunu açıkladı.



Maaşları güncellenecek



Aldıkları ücretlerde de iyileştirme yapılacak olan Oğuzhan ile Tolgay’ın ismi, bilindiği üzere her transfer döneminde yurt içi ve dışı kulüpleri ile geçiyor. Temmuz 2018’de sözleşmeleri sona erecek iki yıldız ile 5’er yıllık sözleşme uzatacak olan Siyah-Beyazlılar, şampiyonluğa ulaştığı yetenekli yıldızlarını takımda tutacak. 5 yıllık süre, mevcut mukavale bitiş tarihinde yürürlüğe girecek.



Konuyla ilgili konuşan Orman, “Her iki futbolcumuz ile uzun süreli anlaşmalar yapacağız. Bu konuda hiçbir sorun bulunmuyor. Onlar da takımda kalmaktan ve Siyah- Beyazlı formayı giymekten dolayı çok mutlular. Burası Beşiktaş ve herkes burada olmaktan oldukça memnun” sözlerini sarfetti.



Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup ile ilgili taraftarlara sözleşme uzatma müjdesini veren Başkan Fikret Orman, çalışmaların bu iki oyuncu ile sınırlı olmadığını, Caner Erkin’i de kadroda tutmak istediklerini söyledi.



Başkan müjdeyi verdi



Inter’den kiralanan ancak yaşadığı talihsiz sakatlık sebebiyle Siyah-Beyazlı formaya hasret kalan savunma oyuncusunun bonservisini alacaklarını belirten Orman, “Takıma gelir gelmez çok çabuk uyum sağladı. Ancak kötü bir sakatlık geçirdi. Bizde ahde vefa vardır. Inter ile aramızda önemli bir protokol var. 1 milyon Euro karşılığında bonservisi bizim olacak. Biz o rakamı daha da aşağı çekip Caner’in bonservisini de almayı planlıyoruz” diyerek müjdeyi verdi.



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