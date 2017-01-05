Fikret Orman açıkladı ! Samuel Eto'o...

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 'Taraftarlarımız bir çok isimi istiyor ama ülkemizin gerçekleri ve Beşiktaş'ımızın kendi gerçekleri var. Stadın bitmiş olması bütün problemleri çözdüğümüz anlamına gelmez. Belirli bir mali yükümlülükler var. Bir tek futbol takımı olarak bakmayın, bütün branşlara yatırım yapıyoruz. Babel çok eskiden de takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Türkiye'yi tanıyor. Biz birazcık daha gole yatkın kanat arıyorduk. Topu direk olarak gole oynayacak kanat arıyorduk. Bu özelliklere sahip önemli bir oyuncu. Antrenmanda seyrettim sanki 10 senedir takımda oynuyormuş gibi duruyor. Mutluyuz. Stoper Mitrovic'i uzun zamandır takip ediyoruz ve önemli fedakarlıklar yaparak bu transferi gerçekleştirdik

UEFA ile yapılan anlaşmalardan dolayı satışa göre transfer yapabiliyoruz. Kurallara uyuyoruz. Buna uyarkende kiralık ya da bonservisi elinde olan oyunculara bakıyoruz ve yaş ortalamımız yukarı çıkıyor. Buna bağlı olarak da yaşı gençleştirmemiz gerekiyor. Yeni transferimizde buna uygun olarak yapılmıştır. Scout ekibimiz Mitrovic'i bir çok kez izlemiştir. Transferin iyisi sahada oynadığında belli olur. İnşallah hayırlısı olur" dedi.