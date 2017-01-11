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FIFA ödül töreninde skandal !

FIFA ÖDÜL TÖRENİNDE SKANDAL !

FIFA'nın 'The Best' ödül töreninde, 100 bin dolar değerinde 6 adet özel üretim saatin çalındığı açıklandı.

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FIFA’nın, 2016 yılının en iyilerini ödüllendirdiği The Best (En İyisi) töreninde yaşanan bir olay büyük yankı uyandırdı.

Organizasyonun sponsorlarından dünyaca ünlü saat markası Hublot’un geceye özel hazırladığı 6 adet saat çalındı.

Gecede ödül kazananlara verilmek üzere tasarlanan Hublot Big Bang marka saatler FIFA Merkezi ve TV stüdyoları arasında bir yerde kayboldu. 

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Saatlerin toplam yaklaşık değerinin 100 bin dolar olduğu açıklanırken, firmanın bir yetkilisi, "Saatlerin durumunu araştırıyoruz. Bir yerlerde kayboldu" ifadelerini kullandı.

İsviçre polisinin de güvenlik kameralarını incelediği ve soruşturmayı büyük bir titizlikle sürdürdüğü belirtildi.

Hürriyet
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