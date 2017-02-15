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FIFA Maradona'yı resmen açıkladı

FIFA MARADONA'YI RESMEN AÇIKLADI

FIFA, dünyaca ünlü Arjantinli eski futbolcu Diego Maradona'yı göreve getirdiğini resmen açıkladı.

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FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Arjantinli yıldızın uzun yıllar boyunca futbola birçok önemli katkıda bulunduğu ve bundan sonraki dönemde FIFA bünyesinde de çeşitli görevler üstleneceği belirtildi.

Maradona, FIFA'nın dünya genelinde düzenlediği organizasyonlarda marka yüzü olacak. 56 yaşındaki Maradona, organizasyonunun geliştirdiği projelere destek vererek tanıtımını da yapacak.

Diego Maradona, geçen hafta yaptığı açıklamada, FIFA'nın daha temiz ve şeffaf bir politikaya ulaşması amacıyla futbolu gerçekten seven insanlarla çalışacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Futbol kariyeri boyunca birçok başarıya imza atan Maradona, 1986'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'i şampiyonluğa taşırken, 1994'te düzenlenen aynı organizasyonda ise doping yaptığı gerekçesiyle kupadan men edilmişti.

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