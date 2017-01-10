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FIFA, Luis Suarez'le dalga geçti

FIFA, LUİS SUAREZ'LE DALGA GEÇTİ

FIFA'nın en iyi 11'e seçilen Luis Suarez için kullandığı fotoğraf, gecede çok konuşuldu.

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FIFA'nın dün geceki galasında en çok konuşulan konulardan biri orada olmamasına rağmen Luis Suarez'di.

Uruguaylı golcü kulüp kararıyla diğer Barcelonalı oyuncularla birlikte geceye katılmayan Suarez en iyi 11'e seçildi seçilmesine ancak sonrası geceye damgasını vurdu.
 
Listenin açıklanmasıyla birlikte prezentasyonda en iyi 11'i fotoğraflarıyla gösterilirken Luis Suarez için kullanılan fotoğraf çekti. Diğer oyuncular normal yüz ifadeleriyle çıkarken Suarez'in ise başını eğmiş ve gülerken çekilmiş bir fotoğrafı kullanıldı.

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Bu FIFA'nın Barcelona'nın çektiği reste yanıtı gibi kabul edildi.
 
CNN Türk

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