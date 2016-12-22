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FIFA dünya sıralaması açıklandı ! Türkiye...

FIFA DÜNYA SIRALAMASI AÇIKLANDI ! TÜRKİYE...

Uluslararası Futbol Federasyonlar Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 24. basamaktaki yerini korudu.

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FIFA'nın internet sitesinde açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre, son olarak 12 Kasım'da oynanan 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında Kosova'yı 2-0 mağlup eden Türkiye, geçen ay olduğu gibi 24. sırada yer aldı.

Listenin ilk 20 sırasında değişim yaşanmadı. Arjantin liderliği, Brezilya ikinciliği, Almanya da üçüncülüğünü korudu.
 
Ay-yıldızlıların FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 14, İzlanda 21, Ukrayna 30, Finlandiya 94, Kosova ise 165. sırada kendilerine yer buldu.
 
Afrika kıtasında yer alan Ruanda, 9 basamak birden atlayarak 92. sıraya yerleşti ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.
 
Bir sonraki FIFA Dünya sıralaması 12 Ocak 2017'de açıklanacak.
 
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
 
Sıra Takımlar Puan Değişim
1 Arjantin 1634 -
2 Brezilya 1544 -
3 Almanya 1433 -
4 Şili 1404 -
5 Belçika 1368 -
6 Kolombiya 1345 -
7 Fransa 1305 -
8 Portekiz 1229 -
9 Uruguay 1187 -
10 İspanya 1166 -

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