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FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kura günü

FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KURA GÜNÜ

Ligde son 16 ve play-off turu kura çekimi, yarın FIBA Basketbol Evi'nde TSİ 16.00'da yapılacak.

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Banvit ve Beşiktaş Sompo Japan'ın direkt son 16'ya kaldığı turnuvada Pınar Karşıyaka play-off turu oynayacak.

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) tarafından ilk kez düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde, son 16 ve play-off turu kura çekimi yarın yapılacak.

İsviçre'nin Mies kasabasındaki FIBA Basketbol Evi'nde gerçekleştirilecek ve 24 takımın yer alacağı kura çekimi, TSİ 16.00'da başlayacak.

Türkiye'den Banvit ve Beşiktaş Sompo Japan'ın direkt son 16 turuna katılacağı turnuvada, Pınar Karşıyaka seribaşı olarak play-off turunda mücadele edecek. Banvit ve Beşiktaş Sompo Japan'ın dışında son 16 turuna doğrudan gidecek diğer takımlar şunlar: Monaco, ASVEL, Le Mans (Fransa), Iberostar Tenerife (İspanya), Neptunas (Litvanya) ve Sidigas Avellino (İtalya)

Son 16'ya kalacak diğer 8 takımın belirleneceği play-off turunda ise Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra seribaşı olan diğer 7 takım şöyle: AEK (Yunanistan), CEZ Nymburk (Çekya), EWE Baskets ve MHP Riesen (Almanya), Partizan (Sırbistan), Strasbourg (Fransa), Umana Reyer Venezia (İtalya)

Play-off turunda seribaşı olmayan takımlar ise şu şekilde oluştu: Aris ve PAOK (Yunanistan), Avtodor (Rusya), Dinamo Sassari (İtalya), Fraport Skyliners (Almanya), Juventus Utena (Litvanya), Maccabi Rishon LeZion (İsrail), Ventspils (Letonya) Play-off turu maçları 7-8 ve 21-22 Şubat'ta, son 16 turu karşılaşmaları ise 28 Şubat-1 Mart ve 7-8 Mart tarihlerinde oynanacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nu 6. sırada tamamlayan Muratbey Uşak ise yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam edecek.

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