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''FETÖ hala bizimle uğraşıyor''

''FETÖ HALA BİZİMLE UĞRAŞIYOR''

Mahmut Uslu, derbinin ardından cezaların eleştirilerine devam etti...

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Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu: Ne zaman ki Sow röveşata golleriyle döndü, takım toparlandı bizi yine durdurmaya başladılar. Bunun en güzel örneği son cezalar... FETÖ yine düğmeye bastı

Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, PFDK'nın Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından verdiği cezaların eleştirilerine devam etti. Yönetici Uslu, "Bizim FETÖ ile olan mücadelemiz her platformda devam ediyor. 20 Şubat'ta damahkemede bu savaşımıza devam edeceğiz. Bizimle birlikte 3 Temmuz operasyonunda adı geçen o dönemki ismiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugünkü Başakşehir ve Beşiktaş'ı da mahkemede yanımızda görmek istiyoruz. Ama sesleri çıkmıyor. 1 Ocak 2014'te FETÖ ile ilgili düşüncelerimi Sayın CumhurbaşkanımızRecep Tayyip Erdoğan'a da anlatmıştım. Bunun bir örgüt olduğunu ve Türkiye'nin kötülüğü için çalıştığını belirtmiştim. Bizim tespitlerimiz maalesef acı bir şekilde ortaya çıktı" dedi. Sarı lacivertli kulübün yöneticisi, FETÖ'nün hala Fenerbahçe'yi engellemek için çalıştığını da belirtip şunları söyledi: "Disiplin Kurulu'ndan hep Fenerbahçe aleyhine kararlar çıkıyor. Bize karşı bir çalışma var. Ne zaman ki Moussa Sow röveşata golleriyle döndü, takım toparlandı bizi yine durdurmaya başladılar. Bunun en güzel örneği son cezalar... Hala FETÖ örgütü Fenerbahçe ile uğraşıyor. Heryerde adamları mevcudiyetini koruyor" Bu arada Beşiktaş Kulübü'nün Pazartesi günü dilekçe verip, 20 Şubat'taki davaya müdahil olacağı öğrenildi.

Sabah
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