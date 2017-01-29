Fethi Sekin’in ailesi TT Arena’da !

İzmir’deki hain terör saldırısında göğsünü siper ederek kahramanca şehit düşen polis Fethi Sekin’in ailesi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in davetiyle bu akşam TT Arena’da oynanacak Akhisar Belediyespor maçı için misafir oldu. Fethi Sekin’in eşi Rabia Sekin, çocukları Burak Tolunay Sekin, Dila Sekin, Nisa Sekin ve kardeşi Vedat Sekin Başkan Özbek, Yönetim Kurulu Üyesi Alper Narman ve Galatasaray Spor Kulübü Ticaret-Mağazacılık Direktörü Ali Öğüdücü ve Medya ve İletişim Direktörü İskender Baydar ile sohbet etti.

Kulübün televizyonuna açıklamalarda bulunan Özbek, “Çok kıymetli şehidimiz Fethi Sekin’in ailesini bugün burada kabul ediyoruz. Vatanımızın unutulmaz şehitlerinden biri, çok büyük bir kahramanlık örneği gösterdi. Vatanına canını veren değerli şehitlerimize biz de elimizden geldiği kadar ne yapacağımızı, nasıl destek vereceğimizi ilk günden itibaren söylüyoruz. Fethi Sekin’in oğlu Burak Tolunay Sekin hasta bir Galatasaraylı. Galatasaray altyapısına alacağız. İstanbul’a yerleşmeleri halinde ev ihtiyacı konusunda destek vereceğimizi söyledik. Kararı ise onlara bıraktık” şeklinde konuştu.

Fethi Sekin’in kardeşi Vedat Sekin ise, “Stadı gördük, çok hoşumuza gitti. Havaalanına indiğimizden bu yana Galatasaray’da başkanından tüm çalışanlarına çok iyi bir şekilde bizimle ilgilendiler. Başkana ve tüm ekibe teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.