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Fernando Muslera'nın fiyatı belli oldu

FERNANDO MUSLERA'NIN FİYATI BELLİ OLDU

Fernando Muslera, Avrupa'nın gözdesi olmayı sürdürüyor.

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Chelsea’nin devre arasında Fernando Muslera için 15 milyon Euro önerdiği, Galatasaray'ın ise bunu kabul etmeyip “Sezon sonu görüşelim” dediği belirtildi. Yönetimin belirlediği rakam 25 milyon Euro...

Galatasaray’a geldiği 2011-12 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı takımın başarısında büyük rol oynayan ve taraftarın sevgilisi olan kaleci Fernando Muslera, Avrupa'nın gözdesi olmayı sürdürüyor. Son olarak devre arasında Chelsea'nin, Galatasaray’ın kapısını çaldığı Uruguaylı file bekçisi için 15 milyon Euro teklif ettiği ancak yönetimin buna sıcak bakmayıp “Sezon sonunda görüşelim” dediği öğrenildi.

İngiliz kulübünün, kalecisi Courtois'nın RealMadrid ile anlaşmaya vardığı ve sezon sonunda büyük ihtimalle gidecek olması nedeniyle Muslera'yı almaya mahkûm olduğu biliniyor. Bunun farkında olan yönetimin, tecrübeli oyuncunun bonservisini 25 milyon Euro olarak belirledi. Pazarlıklarda yönetimin, en fazla 1-2 milyon Euro indirim yapabileceği ifade edilirken, mayısta görüşmelerin başlaması bekleniyor.

AMK Gazetesi
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