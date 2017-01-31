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Fernando Muslera kararı !

FERNANDO MUSLERA KARARI !

Adı Chelsea ile transfer dedikodularına karışan Muslera konusunda, Galatasaray Yönetimi kesinlikle taviz vermeyi düşünmüyor.

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Adı Chelsea ile transfer dedikodularına karışan Muslera konusunda, Galatasaray Yönetimi kesinlikle taviz vermeyi düşünmüyor.

31 yaşındaki Uruguaylı file bekçisiyle daha uzun yıllar yola devam etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, astronomik bir teklif gelmedikçe bunları değerlendirmeye almaya bile sıcak bakmıyor.

Her fırsatta hayalinin Premier Lig olduğunu söyleyen Muslera’nın, yedek kaleci olarak transfer edilme düşüncesine de karşı çıktığı, gelen haberler arasında.

Chelsea’nin, yedek kaleci Begovic yerine Muslera’yı kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü.

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