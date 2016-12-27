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Fernandao'nun yeni adresi...

FERNANDAO'NUN YENİ ADRESİ...

Fenerbahçe hakkında ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'dan flaş bir iddia geldi.

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Bu sezon Fenerbahçe formasıyla sakatlığınn da etkisiyle fazla şans bulamayan Brezilyalı golcü Fernandao'nun, takımdan ayrılmaya hazır olduğu kaydedildi.
 
Fernandao'nun yeni adresinin Çin olacağı, teknik direktörlüğünü Sven-Göran Eriksson'un yaptığı Shenzhen FC'nin 29 yaşındaki forvet ile ilgilendiği belirtildi.
 
Fernandao'nun transferi için Fenerbahçe ile Çin kulübü arasındaki görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. 

Ajansspor

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