Fernandao'nun yeni adresi...

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla sakatlığınn da etkisiyle fazla şans bulamayan Brezilyalı golcü Fernandao'nun, takımdan ayrılmaya hazır olduğu kaydedildi.



Fernandao'nun yeni adresinin Çin olacağı, teknik direktörlüğünü Sven-Göran Eriksson'un yaptığı Shenzhen FC'nin 29 yaşındaki forvet ile ilgilendiği belirtildi.



Fernandao'nun transferi için Fenerbahçe ile Çin kulübü arasındaki görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.



Ajansspor