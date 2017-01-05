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Fernandao'nun şampiyonluk iddiası

FERNANDAO'NUN ŞAMPİYONLUK İDDİASI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Fernandao, şampiyonluk için iddialı konuştu.

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Son haftalarda yaptığı çıkışla ve attığı gollerle dikkat çeken Jose Fernandao, Fenerbahçeli taraftarların yüreğine su serpecek açıklamalarda bulundu.

"FAVORİ BİZİZ"

Şu anda puan durumundaki yerlerinin çok önemli olmadığını belirten Brezilyalı santrfor, "2. yarıda tüm maçları kazanacak kadar iyiyiz. Fizik güç olarak ve sistem olarak çok iyi bir durumdayız. Ligin şampiyonluk favorissi biziz" dedi.

Seri galibiyetlerin kendilerini çok rahatlatacağını söyleyen Fernandao, "Takımda herkes liderlik koltuğunu istiyor. Müthiş bir enerjiye sahibiz" ifadelerini kullandı.

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