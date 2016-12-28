Fernandao’nun fiyatı belli oldu

Sakatlığını atlattıktan sonra oynadığı son 4 resmi maçta da fileleri havalandıran Fernandao ile Çin ekibi Shenzhen'in ilgilendiği biliniyor. Sven Goran Eriksson'un çalıştırdığı Çin ekibinin önümüzdeki günlerde resmi teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin, 29 yaşındaki Brezilyalı forvet için 12 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtildi. Sambacı satılırsa yönetimin ara transfer öncesi eli rahatlayacak.

SCHÖNE İDDİASI

Ben Arfa dışında Fabregas, Mata gibi yıldız isimleri transfer listesine alan Fenerbahçe'nin Ajax forması giyen Danimarkalı orta saha oyuncusu Lasse Schöne ile ilgilendiği de belirtiliyor. Simon Kjaer'in yakın arkadaşı olan Schöne, orta alanda oyunun iki yönünü de oynayabiliyor. Teknik Direktör Advocaat'ın 30 yaşındaki Danimarkalı oyuncuyu son ihtimal olarak düşündüğü konuşuluyor. Schöne'nin Ajax ile kontratı sezon sonu bitiyor.