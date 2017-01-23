Fernandao'dan formalı mesaj

FERNANDAO'DAN FORMALI MESAJ Fenerbahçeli golcü Fernandao, Milli takım formasıyla verdiği pozla adeta Fatih Terim'e mesaj yolladı. Spor Medyası 23.01.2017 22:02

Her fırsatta Türk Milli Takımı'nda oynama isteğini söyleyen Fernandao'dan anlamlı bir poz geldi. Brezilya golcü üzerinde Milli Takımın formasıyla çektiği pozu sosyal medya hesabından paylaşarak Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e mesajı gönderdi. Fotomaç 59