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Fernandao yeni yıldan şampiyonluk bekliyor

FERNANDAO YENİ YILDAN ŞAMPİYONLUK BEKLİYOR

Fenerbahçeli futbolcu Jose Fernandao, yeni yılda şampiyonluk için mücadele edeceklerini söyledi.

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Fenerbahçeli futbolcu Jose Fernandao, yeni yılda şampiyonluk için mücadele edeceklerini söyledi.

Kulüp televizyonuna açıklamalar yapan Brezilyalı forvet oyuncusu, "2017 yılı umarım ki bize şampiyonluk getirir, çünkü bu kulüp ve bu takım şampiyonluğu fazlasıyla hak ediyor. Tek hedefimiz şampiyonluk. Bunun için mücadele edeceğiz. Kendim ile ilgili beklentimse takıma en iyi şekilde katkı vermek. Bunun da en iyi yolu goller atmak." diye konuştu.

Sezona iyi bir başlangıç yapamadıklarını ve önemli puan kayıpları yaşadıklarını dile getiren Fernandao, "Sezona iyi bir başlangıç yapamadık ve sezon başında önemli puan kayıpları yaşadık, ancak daha sonraki dönemde ligin son kısmına kadar galibiyet serisi yakalamayı başardık. Bunu iyi çalışmamıza borçluyuz. Takımımız bu hızlı geri dönüşten dolayı bence tebriği hak ediyor. Tek düşüncemiz ligin ikinci yarısında da bu şekilde devam etmek." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi’ndeki macerasına da değinen golcü futbolcu, şunları kaydetti:

"Zorlu bir gruptan ilk sırada çıkmayı başardık. Grubumuzda büyük takımlar vardı. Zor maçlarımız oldu ama iyi mücadele ederek adımızı bir üst tura yazdırdık. Şimdi de Krasnodar ile karşılaşacağız. UEFA Avrupa Ligi çok önemli bir organizasyon ve Fenerbahçe Avrupa’da başarılar isteyen bir takım. Şu ana kadar iyi bir ekip olduğumuzu gösterdik. Bu şekilde devam edersek önümüz çok açık ve Avrupa’da daha üst turlara da çıkabiliriz."

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