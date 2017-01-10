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Fernandao: Takımın golcüsü benim

FERNANDAO: TAKIMIN GOLCÜSÜ BENİM

Fernandao, “Hocam bana hep güvendi. İkinci yarı gollerime devam edeceğim” diyerek meydan okudu.

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Brezilyalı forvet Fernandao, forma hırsını dile getirdi. Sarı-lacivertli formayla çıktığı son 6 maçta 10 gol atan ve 2 maçta hat-trick yapan Fernandao, “Potansiyelimi ve nasıl oynayacağımı hocam artık biliyor.

Belki bazıları Fernandao'dan ümidini kesmişti, ‘Bu takımda oynamaz' diyordu ama hocamız bana inandı ve her zaman güvenini dile getirdi. Ben de boşa çıkarmadım” ifadelerini kullandı.

Fernandao, Antalya kampına katıldığında Advocaat'a “Golcünüz Fernandao geldi, bundan sonra problem yok” ifadesini kullandı. Advocaat da Brezilyalı golcüye ‘Biliyorum' şeklinde gülerek cevap verdi. Advocaat maç sonrası da Brezilyalı golcüye bu performansını sürdürmesini istedi, “Senden istediğim de tam bu şekilde oynaman” dedi.

AMK Gazetesi
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