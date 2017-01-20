ANA SAYFA
Ferhat Kiraz Yeni Malatyaspor’da

FERHAT KİRAZ YENİ MALATYASPOR’DA

Evkur Yeni Malatyaspor, sol kanat oyuncusu Ferhat Kiraz’ı renklerine bağladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Uzun süredir sol kanat için oyuncu arayışlarında olan Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'da forması giyen Ferhat Kiraz’a imza attırdı. TFF 1. Lig’de sezona şampiyonluk iddiası ile başlayan ve bu doğrultuda kadrosunu kuran sarı-kırmızılılar ikinci yarı transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

BUZ’UN BURSASPOR’DAN ÖĞRENCİSİ

28 yaşındaki oyuncu Ferhat Kiraz, bu sezon Kasımpaşa formasıyla 5 resmi müsabakada görev alarak 51 dakika sahada kaldı. Türkiye Kupası’nda da 5 maçta forma giyen sol bek, bu maçlarda ise toplam 450 dakika sahada kaldı. 3 sezondur Kasımpaşa forması giyen Ferhat Kiraz, daha önce Bursaspor ve Gençlerbirliği’nde de oynadı. TFF 1. Lig’de Karşıyaka, Hacettepe ve Boluspor formaları da giyerken Ferhat Kiraz, kariyeri boyunca 194 maçta toplam 12 bin 191 dakika görev aldı. Bu maçlarda toplam 39 gol kaydeden başarılı oyuncu, Teknik Direktör İrfan Buz'un Bursaspor'dan öğrencisi oluyor.Buz, sol kanat için özellikle eski oyuncunun alınması yönünde yönetime rapor sunmuştu.

AMK Gazetesi
23
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Fenerbahçe ve Beşiktaş'a PFDK şokuVincent Janssen Galatasaray'ı reddettiBeşiktaş sattığı oyunculardan servet kazandı !
Konuşma engelli taraftara küfür cezası !Josef de Souza'dan Ganso'ya çağrıEslem Öztürk transferi Instagram'dan duyurdu
Advocaat ıslıklanan Aatıf’a sahip çıktıAziz Yıldırım’a suikast iddiası !Tevez'e çılgın karşılama
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS