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Fenerium'dan Robin van Persie tişörtü

FENERİUM'DAN ROBİN VAN PERSİE TİŞÖRTÜ

Fenerium, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı 1-0 yendikleri karşılaşmada gol atan Robin van Persie için tişört yaptı.

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Fenerbahçe Kulübü'nün resmi ürünlerinin satıldığı Fenerium mağazası, Robin van Persie'nin Beşiktaş derbisinde yaşadığı gol sevincinin tişörtünü bastı. Sarı-lacivertliler, derbinin olay adamı olan Van Persie'nin gol attıktan sonra Oğuzhan Özyakup'un önünde dizleri üzerinde kaydığı anı tişört yaptı.

Fenerium'un resmi Twitter hesabı, tişörtlerin Cuma günü mağazalarda olacağını duyurdu.

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Fenerbahçe internet sitesinden de bir açıklama yayınladı. İşte o açıklama:

Türkiye kupası son 16 turunda oynadığımız maçta golümüzü atan Robin Van Perise' nin ikonik fotoğraf karesinin yer aldığı tişörtler 10 Şubat Cuma gününden başlayarak öncelikli olarak www.fenerium.com.tr ve stadyum mağazaları, daha sonra da tüm Türkiye'deki Fenerium mağazalarında satışta olacak.

Taraftarlarımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda üretilen sınırlı sayıdaki RVP Kupa Tişörtlere ulaşmak isteyen tüm taraftarlarımız www.fenerium.com.tr internet satış sitesi ve Fenerium mağazalarına davetliler.

Akşam
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